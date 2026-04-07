Das war's bei GZSZ: So sieht das Ende von ErNi aus

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " endet in dieser Woche eine Ära: Fans, die insgeheim doch noch auf eine Versöhnung von Toni und Erik gehofft haben, werden (vorerst?) bitter enttäuscht.

Toni zieht wütend einen Schlussstrich unter ihre Ehe mit Erik. © RTL

Dass das Traumpaar endgültig Geschichte ist, und dass es diesmal kein Liebes-Comeback geben wird, deutete sich bereits in der vergangenen Woche an.

Zwar hatte Erik noch versucht in einem persönlichen Gespräch und per Brief die Wogen zu glätten und sich bei seiner Frau zu entschuldigen, doch die will nichts mehr von ihm wissen.

Spätestens, als die Polizistin von Matilda erfährt, wie die Affäre tatsächlich abgelaufen ist, gibt es für sie kein Zurück mehr, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Wutentbrannt kommt sie aus ihrer Wohnung, um einige Sachen in der Mülltonne zu entsorgen, die sie an ihren Mann erinnern. Der beobachtet die Szenerie von der anderen Straßenseite.

Als auch Antonia den Schwerenöter entdeckt, zögert sie einen kurzen Moment, entschließt sich dann aber doch, zu im hinüber zu gehen, um ihn zur Rede zu stellen.

Erik freut sich zwar im ersten Moment noch, dass sie ihn nicht wie sonst ignoriert, aber diese Freude soll schon kurze Zeit später blanker Ernüchterung weichen.