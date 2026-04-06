GZSZ-Lillys schwerer Kampf gegen Bulimie: "Der wollte dich nur für einen F***

Berlin - Schwere Kost bei GZSZ . Mit Lillys Bulimie-Rückfall greift Gute Zeiten, schlechte Zeiten mal wieder ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf. Eigentlich hat die junge Ärztin die tückische Krankheit schon besiegt, doch auch nach langer Zeit - in Lillys Fall etwa 13 Jahre - kann die Essstörung selbst nach stabilen Phasen wieder auftauchen, wie Marens Tochter erfahren muss

Lilly hatte einst eine Affäre mit Julian. © RTL / Rolf Baumgartner

Von einer stabilen Phase kann bei Lilly zuletzt keine Rede sein: Der Verlust ihres ungeborenen Kindes, die Trennung von Nihat, das Liebes-Drama um Julian - bei der Seefeld-Lady kommt viel zusammen.

So kommt es tatsächlich nach über 13 Jahren zu einem schlimmen Rückfall - damals wie heute ausgelöst durch Stress. Doch statt auf die Bremse zu treten, stürzt sich die blonde Beauty auch im Krankenhaus in ihre Arbeit.

Bulimie-Rückfall und noch mehr Stress - das kann nicht gutgehen. Geht es auch nicht, wie ihr Zusammenbruch zeigt. Immerhin aber hat auch Lilly eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann: Sie sucht sich endliche professionelle Hilfe - oder doch nicht?

Die Wochenvorschau zeigt, mit welchen inneren Dämonen Lilly zu kämpfen hat. Die Tasche schon gepackt, kommen ihr schlimme Gedanken. Gedanken, die immer lauter werden: "Du bist einfach zu feige. Worüber möchtest du mit Dr. Schermann reden? Julian?! Der wollte dich nur für einen F***. Und deine coole sexy Mom? Die läuft dir den Rang ab."