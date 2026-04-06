GZSZ-Lillys schwerer Kampf gegen Bulimie: "Der wollte dich nur für einen F***
Berlin - Schwere Kost bei GZSZ. Mit Lillys Bulimie-Rückfall greift Gute Zeiten, schlechte Zeiten mal wieder ein wichtiges gesellschaftliches Thema auf. Eigentlich hat die junge Ärztin die tückische Krankheit schon besiegt, doch auch nach langer Zeit - in Lillys Fall etwa 13 Jahre - kann die Essstörung selbst nach stabilen Phasen wieder auftauchen, wie Marens Tochter erfahren muss
Von einer stabilen Phase kann bei Lilly zuletzt keine Rede sein: Der Verlust ihres ungeborenen Kindes, die Trennung von Nihat, das Liebes-Drama um Julian - bei der Seefeld-Lady kommt viel zusammen.
So kommt es tatsächlich nach über 13 Jahren zu einem schlimmen Rückfall - damals wie heute ausgelöst durch Stress. Doch statt auf die Bremse zu treten, stürzt sich die blonde Beauty auch im Krankenhaus in ihre Arbeit.
Bulimie-Rückfall und noch mehr Stress - das kann nicht gutgehen. Geht es auch nicht, wie ihr Zusammenbruch zeigt. Immerhin aber hat auch Lilly eingesehen, dass es so nicht weitergehen kann: Sie sucht sich endliche professionelle Hilfe - oder doch nicht?
Die Wochenvorschau zeigt, mit welchen inneren Dämonen Lilly zu kämpfen hat. Die Tasche schon gepackt, kommen ihr schlimme Gedanken. Gedanken, die immer lauter werden: "Du bist einfach zu feige. Worüber möchtest du mit Dr. Schermann reden? Julian?! Der wollte dich nur für einen F***. Und deine coole sexy Mom? Die läuft dir den Rang ab."
Kommt Lilly aus dem Gedankenkarussell wieder raus
Hintergrund: Vor dem Bulimie-Rückfall hatte sich Lilly in Julian verguckt, mit ihm auch eine Affäre angefangen. Was sie aber nicht wusste: Er hatte zuvor eine Affäre mit Maren, Lillys Mutter. Die Chaos-Blondine ist und bleibt seine Traumfrau - und nicht ihre Tochter.
Doch die dunklen Gedanken kreisen nicht nur um Julian. "Dein Kind wollte auch nicht bei dir bleiben; sowie du deinem Vater egal warst. Glaubst du, wenn du einmal pro Woche zur Therapie gehst, dass du dann aufhörst zu kotzen?! So einfach ist das nicht", schwirrt es laut in ihrem Kopf.
Ob sie da aber aus dem Gedankenkarussell wieder herauskommt? Zumindest bekommt Lilly unerwartete Unterstützung: Ausgerechnet ihr Ex Nihat, bemerkt, dass etwas nicht stimmt. Kann er ihr helfen? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL