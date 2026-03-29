GZSZ-Carlos begeht schweren Fehler: "Er hat gestanden, dass ..."
Berlin - Unter Druck begeht Carlos bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" einen folgenschweren Fehler, der ihn zu einer Kurzschlussreaktion verleitet.
Jo Gerner und John hatten Beweise gegen Zoe und ihn gesammelt und der Polizei übergeben, was dazu führte, dass die beiden zum Tod von Alvaro Castillo befragt wurden.
Zwar konnten die zwei den Verdacht von sich ablenken, aber auch nachdem Zoe ihre Drohung gegenüber ihren Widersachern erneuert hat, lässt sich Gerner nicht von seinem Vorhaben abbringen: Er will die Ex-Agentin mit allen Mitteln hinter Gitter bringen.
Als Zoe die Stadt für eine Fortbildung verlassen muss, wittert der skrupellose Geschäftsmann seine große Chance: Er will ihre Abwesenheit nutzen, um Druck auf Carlos aufzubauen - mit Erfolg, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Carlos kommt nach einem Gespräch mit Gerner vollkommen aufgewühlt nach Hause und will sofort Rat bei Zoe suchen. Als er sie nicht erreichen kann, verfällt er vollends in Panik, doch was ist eigentlich passiert?
In der Zwischenzeit klärt Joachim Katrin über den Inhalt seiner Unterhaltung mit Carlos auf. "Er hat gestanden, dass er mit Vogt am Tatort war", eröffnet er seiner langjährigen Partnerin in Crime. "Die Polizei wird ihn morgen nochmal verhören", ergänzt der gerissene Anwalt.
Carlos weiß nicht weiter und fasst einen verhängnisvollen Entschluss
"Trotzdem, so lange Zoe nicht im Gefängnis ist, bleibt er eine Gefahr und sie wird sich dafür rächen wollen, wenn Du ihren Mann reinlegst", gibt die toughe Geschäftsfrau zu bedenken.
"Vielleicht richtet sich ihre Wut ja auch gegen ihren Mann - er ist zum Risiko geworden", wirft Katrin ein, "und gerade in Panik" stellt Jo mit einem fiesen Grinsen fest.
In der Tat weiß Carlos ohne Zoes Hilfe nicht weiter. Ihm wird der Boden unter den Füßen entschieden zu heiß, denn er befürchtet, dass ihre Verhaftung wegen Mordes an Alvaro nur noch eine Frage der Zeit ist.
Als sein Blick auf ein Bild im Raum fällt, fasst er einen folgenschweren Entschluss. Er greift dahinter und holt einen Plastikbeutel mit den gefälschten Pässen hervor. Sein Plan: Er will sich allein aus dem Staub machen, um den Verdacht von seiner Frau abzulenken.
Ob Carlos jetzt tatsächlich allein die Flucht antritt oder Zoe ihn im letzten Moment noch aufhalten kann, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner