GZSZ-Carlos begeht schweren Fehler: "Er hat gestanden, dass ..."

Berlin - Unter Druck begeht Carlos bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " einen folgenschweren Fehler, der ihn zu einer Kurzschlussreaktion verleitet.

Zoe (l.) wird von Toni zu Alvaros Tod befragt. © RTL / Rolf Baumgartner

Jo Gerner und John hatten Beweise gegen Zoe und ihn gesammelt und der Polizei übergeben, was dazu führte, dass die beiden zum Tod von Alvaro Castillo befragt wurden.

Zwar konnten die zwei den Verdacht von sich ablenken, aber auch nachdem Zoe ihre Drohung gegenüber ihren Widersachern erneuert hat, lässt sich Gerner nicht von seinem Vorhaben abbringen: Er will die Ex-Agentin mit allen Mitteln hinter Gitter bringen.

Als Zoe die Stadt für eine Fortbildung verlassen muss, wittert der skrupellose Geschäftsmann seine große Chance: Er will ihre Abwesenheit nutzen, um Druck auf Carlos aufzubauen - mit Erfolg, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Carlos kommt nach einem Gespräch mit Gerner vollkommen aufgewühlt nach Hause und will sofort Rat bei Zoe suchen. Als er sie nicht erreichen kann, verfällt er vollends in Panik, doch was ist eigentlich passiert?

In der Zwischenzeit klärt Joachim Katrin über den Inhalt seiner Unterhaltung mit Carlos auf. "Er hat gestanden, dass er mit Vogt am Tatort war", eröffnet er seiner langjährigen Partnerin in Crime. "Die Polizei wird ihn morgen nochmal verhören", ergänzt der gerissene Anwalt.