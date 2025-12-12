Dieser GZSZ-Star hat Ja gesagt - zum dritten Mal!

Berlin - " GZSZ "-Schauspieler Felix von Jascheroff (43) hat wieder geheiratet. Für ihn ist es bereits die dritte Ehe.

Zum dritten Mal ist Felix von Jascheroff (43) vor den Traualtar getreten. © Gerald Matzka/dpa

Der Schauspieler ist seit 2020 mit der Fitness-Influencerin Alexandra Sophie Winterberg zusammen.

Nach der Verlobung kurz vor Weihnachten 2023 haben die beiden nun auch den Bund fürs Leben geschlossen, wie er auf seinem Instagram-Account bekannt gab.

Allerdings gibt es neben dem schönen Tag auch etwas, das ihm dabei besonders auf die Nerven geht. "Es gab eine kleine Pressemitteilung über Sophie und mich. Nämlich, dass wir im geheimen geheiratet haben", beginnt der 43-jährige seine Instagam-Story.



Er fände es schade, dass es ihnen nicht selber überlassen wurde, wann sie diese Nachricht mitteilen. "Wir hatten was schönes vorbereitet für euch (...) und hätten es euch erzählt. Das wurde uns vorab, vor Weihnachten genommen", so Felix.

Er habe die Trauung nicht an die große Glocke hängen wollen, da im kommenden Jahr noch die große Feier ansteht. "Wir haben das für uns so entschieden, dass wir gesagt haben, wir halten das erstmal klein (...). Und dann wird das so zerissen", ärgert sich der Schauspieler.

Trotz der schönen Trauung, sei es ein bitterer Beigeschmack, zu wissen, dass hinter dem Rücken geredet wurde.