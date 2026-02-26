GZSZ: Bricht Eriks Kartenhaus zusammen? "Führt zu nichts Gutem"

Berlin - Erik verheddert sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " immer mehr in seine Lügen und fängt damit an, sich selbst zu widersprechen. Das weckt natürlich Tonis Misstrauen.

Toni wird zunehmend misstrauisch, als sich Erik in Widersprüche verstrickt. © RTL / Rolf Baumgartner

Als sie dann auch noch einen Streit zwischen ihrem Mann und Paul beobachtet, stellt sie den Tischler zur Rede: Sie will endlich wissen, was los ist.

Der weiß nicht so recht, was er machen soll. Schließlich hat er seinem Kumpel versprochen, dass er dichthalten wird, auch wenn er die Lügerei längst satthat und nicht mehr in Eriks amouröse Machenschaften hineingezogen werden will.

"Ich weiß, dass er mich anlügt, steckt er in Schwierigkeiten?", sagt die Polizistin Paul direkt auf den Kopf zu, der daraufhin anfängt, herumzudrucksen. "Du musstest ihm versprechen, den Mund zu halten?", stellt sie fest. Letztendlich begründet er das merkwürdige Verhalten seines Freundes mit "Dauerstress" und deckt ihn einmal mehr unfreiwillig.

Aber wie würden sich eigentlich die GZSZ-Stars in so einer vertrackten Situation verhalten? "Ich würde für meinen besten Freund lügen", ist sich Eva Mona Rodekirchen (49) sicher, macht das in einem RTL-Interview aber auch von der Person abhängig, die sie anlügen müsste.

Sie würde wohl stets ihren besten Freund beschützen, aber "wie wir ja wissen, und ich weiß es auch rückblickend von meinem Leben, dass das meistens sowieso rauskommt und zu nichts Gutem führt", betont die 49-Jährige.