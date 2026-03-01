GZSZ: Als Toni Erik beobachtet, wird sie misstrauisch
Berlin - Toni kommt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Schritt für Schritt dem Geheimnis von Erik näher, zumindest spürt sie, dass ihr Mann ihr etwas Wichtiges verschweigt.
Von seiner Affäre mit Matilda ahnt sie zwar immer noch nichts, aber ihr ist in den vergangenen Wochen mehr und mehr aufgefallen, dass sich der Koch seltsam verhält.
Bislang hat sie sein merkwürdiges Benehmen aber auf Stress bei der Arbeit zurückgeführt und wurde in ihrem Verdacht von Paul bestätigt, der seinen Kumpel wieder einmal decken musste, als Toni ihn zur Rede stellte.
Damit soll jetzt aber endgültig Schluss sein, denn der Tischler macht seinem Freund ein für allemal klar, dass er nicht mehr in seine Lügen hineingezogen werden möchte.
Dennoch will Erik nicht auf die gemeinsamen Stunden mit Matilda verzichten, begeht dabei aber den nächsten schweren Fehler, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Jut, ick werd' los zu so 'nem Bauernhof, der uns beliefern will und werd mich schön durchs Anjebot futtern", flunkert er seine Frau an, denn in Wahrheit gönnt er sich eine weitere romantische Auszeit mit der Gerner-Tochter.
Toni erwischt Erik mit einem Zweithandy
"Bis später", verabschiedet sich die Polizistin und drückt ihrem Gatten einen Kuss auf, bevor sie nach Hause geht. Auf dem Weg holt sie noch die Post aus dem Briefkasten.
Als sie den Adresstempel auf einem Brief vom Finanzamt erblickt, huscht ihr ein Lächeln übers Gesicht, schließlich ist darauf "Eheleute Antonia und Erik Fritsche" zu lesen.
"Ich lieb's, ein Teil von Eheleute Fritsche zu sein", schickt sie sofort eine Liebesbotschaft per Sprachnachricht an ihren Partner und beobachtet ihn dabei auf der anderen Straßenseite.
Zunächst scheint auch alles ganz normal zu sein: Erik holt sein Handy aus der Jackentasche und hört die Message freudig ab. Plötzlich greift er jedoch in die andere Jackentasche und holt ein zweites Mobiltelefon hervor. Als Toni das sieht, wird sie zutiefst misstrauisch.
Bislang konnte sich Erik immer wieder herausreden. Ob er Toni auch das Zweithandy plausibel erklären kann, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner