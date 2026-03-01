GZSZ: Als Toni Erik beobachtet, wird sie misstrauisch

Berlin - Toni kommt bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " Schritt für Schritt dem Geheimnis von Erik näher, zumindest spürt sie, dass ihr Mann ihr etwas Wichtiges verschweigt.

Paul (l.) ist nicht gerade begeistert darüber, dass Erik sich ein Zweithandy zugelegt hat. © RTL / Rolf Baumgartner

Von seiner Affäre mit Matilda ahnt sie zwar immer noch nichts, aber ihr ist in den vergangenen Wochen mehr und mehr aufgefallen, dass sich der Koch seltsam verhält.

Bislang hat sie sein merkwürdiges Benehmen aber auf Stress bei der Arbeit zurückgeführt und wurde in ihrem Verdacht von Paul bestätigt, der seinen Kumpel wieder einmal decken musste, als Toni ihn zur Rede stellte.

Damit soll jetzt aber endgültig Schluss sein, denn der Tischler macht seinem Freund ein für allemal klar, dass er nicht mehr in seine Lügen hineingezogen werden möchte.

Dennoch will Erik nicht auf die gemeinsamen Stunden mit Matilda verzichten, begeht dabei aber den nächsten schweren Fehler, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Jut, ick werd' los zu so 'nem Bauernhof, der uns beliefern will und werd mich schön durchs Anjebot futtern", flunkert er seine Frau an, denn in Wahrheit gönnt er sich eine weitere romantische Auszeit mit der Gerner-Tochter.