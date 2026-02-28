GZSZ: Lilly bricht bei Notfall im Krankenhaus zusammen
Berlin - Lilly stürzt sich bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiter voll in die Arbeit, um sich bloß nicht mit ihren Gedanken auseinandersetzen zu müssen. Die Katastrophe ist vorprogrammiert.
Trotz ihrer Bulimie reißt die Ärztin eine Doppelschicht nach der anderen ab und stößt dabei immer häufiger an ihre körperlichen Grenzen.
Vor ihren Mitbewohnern kann sie ihren heftigen Rückfall zwar noch überspielen, aber bei der Arbeit nimmt ihr angeschlagener Zustand immer mehr Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit, bis das Unvermeidbare passiert, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Jessica ist in der Nachtschicht gerade bei einem Patienten im Zimmer, als der Alarm losgeht. Sofort ruft die Krankenschwester einen Arzt zu Hilfe - kurz darauf erscheint Lilly auf der Bildfläche.
"Was liegt an?", fragt sie bestimmt, woraufhin Jessi ihr mitteilt, dass der Patient das Bewusstsein verloren habe.
Die Oberärztin schreitet geistesgegenwärtig sofort zur Tat und untersucht den Mann. Schnell kommt sie zu einer Diagnose und leitet die notwendigen Behandlungsschritte ein: "Sofortige Thoraxdrainage", weist sie die Pflegerin an.
Lilly verliert bei der Arbeit das Bewusstsein
Jetzt ist Eile geboten, aber während Lilly alle notwendigen Instrumente zusammensucht, wird sie immer schwächer. Und dann passiert es: Kurz bevor die Ärztin den lebensrettenden Eingriff durchführen kann, verlassen sie die Kräfte vollends.
"Lilly, ist alles okay?", fragt Jessica gerade noch, als ihre Kollegin plötzlich vollkommen entkräftet zusammenbricht und das Bewusstsein verliert.
Die Krankenschwester eilt sofort zu ihr und leistet Erste Hilfe. "Hilfe, Arzt ohne Bewusstsein", fordert sie weitere Unterstützung an, denn jetzt steht nicht nur das Leben des Patienten auf dem Spiel.
Welche Folgen dieser Vorfall für Lilly haben und ob sie endlich gegen ihre Bulimie ankämpfen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner