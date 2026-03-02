Geht GZSZ-Zoe jetzt wieder über Leichen? "Du bist eine Gefahr für Clara!"

Berlin - Die Luft für Zoe wird dünner! Die GZSZ-Intrigantin will lieber heute als morgen ihre Sachen packen und fliehen. Doch wie soll das gehen ohne das nötige Kleingeld? Um mit Carlos und Clara unterzutauchen brauchen sie Geld - und zwar schnell.

Zoe und John (r.) liefern sich einen erbitterten Sorgerechtsstreit. © RTL / Rolf Baumgartner

Doch wie weit wird Zoe gehen? Sogar über Leichen? Wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt, holt sie ihre Vergangenheit wieder ein: Die Ex-Agentin bekommt einen tödlichen Auftrag.

Wird sie jetzt wieder zur Killerin? Zoe weiß: Der Burgfrieden hält schon lange nicht mehr. Stattdessen will John unbedingt das alleinige Sorgerecht für Clara.

"Das Jugendamt weiß Bescheid. Dein Angriff auf Laura, die Verletzung der Aufsichtspflicht", macht er seiner Ex-Affäre klar, wie schlecht es um sie steht.

Obwohl Zoe ihn daran erinnert, dass auch sie ihn hätte anzeigen können, damals aber überraschend verzichtete und stattdessen dem geteilten Sorgerecht zustimmte, steht für John fest: Er will Zoe loswerden.

"Du bist eine Gefahr für Clara!", kann er sich kaum beruhigen. Zoe aber hält ihm den Spiegel vor. "Jetzt spiel dich mal nicht als Super-Papa auf. Du willst einem Kind die Mutter wegnehmen?"