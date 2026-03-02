Geht GZSZ-Zoe jetzt wieder über Leichen? "Du bist eine Gefahr für Clara!"
Berlin - Die Luft für Zoe wird dünner! Die GZSZ-Intrigantin will lieber heute als morgen ihre Sachen packen und fliehen. Doch wie soll das gehen ohne das nötige Kleingeld? Um mit Carlos und Clara unterzutauchen brauchen sie Geld - und zwar schnell.
Doch wie weit wird Zoe gehen? Sogar über Leichen? Wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt, holt sie ihre Vergangenheit wieder ein: Die Ex-Agentin bekommt einen tödlichen Auftrag.
Wird sie jetzt wieder zur Killerin? Zoe weiß: Der Burgfrieden hält schon lange nicht mehr. Stattdessen will John unbedingt das alleinige Sorgerecht für Clara.
"Das Jugendamt weiß Bescheid. Dein Angriff auf Laura, die Verletzung der Aufsichtspflicht", macht er seiner Ex-Affäre klar, wie schlecht es um sie steht.
Obwohl Zoe ihn daran erinnert, dass auch sie ihn hätte anzeigen können, damals aber überraschend verzichtete und stattdessen dem geteilten Sorgerecht zustimmte, steht für John fest: Er will Zoe loswerden.
"Du bist eine Gefahr für Clara!", kann er sich kaum beruhigen. Zoe aber hält ihm den Spiegel vor. "Jetzt spiel dich mal nicht als Super-Papa auf. Du willst einem Kind die Mutter wegnehmen?"
Nächster Mord bei GZSZ?
Den Angriff auf Laura spielt sie lieber herunter. "Es hat ja nicht die falsche getroffen. Und falls ich die erinnern darf: Dein Kind ist fast vor einem Auto gelaufen - und du warst dabei."
Spätestens mit Johns Antwort merkt aber auch sie, wie ernst er es mit dem Sorgerecht meint: "Das passiert mir nicht nochmal."
Kaum ist der Streit beendet, ploppt auch schon eine Nachricht auf ihrem Handy auf. Ein neuer Auftrag mit der Aussicht auf schnelles Geld ist da schon sehr verlockend. Es wäre nicht Zoes erste Leiche im Kolle-Kiez. Zuletzt musste Carlos' Ex-Partner Alvaro dran glauben und auch einen zwielichtigen Journalisten räumte sie bereits aus dem Weg.
Dazu passt, dass GZSZ-Star Jan Kittmann bereits einen Mord ankündigte. Was die gerissene Gegenspielerin von Joe und Laura allerdings nicht weiß: Das Duo hat sie in eine Falle gelockt.
Nimmt sie den Auftrag dennoch an? GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner