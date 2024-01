Drama bei GZSZ: Ausgerechnet Lilly raubt Jonas die letzte Hoffnung!

Berlin - Jonas ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nach einem Unfall querschnittgelähmt - die Hoffnung auf eine Heilung will er aber dennoch nicht aufgeben.

Jonas schöpft nach einem Gespräch mit Nihat neue Hoffnung. © RTL / Rolf Baumgartner

Daher ist er natürlich besonders Feuer und Flamme für eine neue Studie der Uniklinik Lausanne, von der ihm Nihat erzählt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Er hat mir was von diesen Rückenmark- und Hirnimplantaten erzählt. Es gibt in der Schweiz so einen Typen, der war querschnittsgelähmt und der kann jetzt wieder laufen", berichtet er Lilly voller Hoffnung, als er sie im Jeremias-Krankenhaus trifft.

Die Ärztin ist da naturgegeben aber eher skeptisch. "Lilly, warum hat mir hier keiner davon erzählt, das heißt ich könnte vielleicht wieder laufen", hakt er bei seiner Schwester nach und klammert sich an den kleinsten Strohhalm.

"Jonas, das ist nicht so einfach", versucht sie ihm eine realistische Einschätzung zu geben, ohne seine Hoffnung gleich wieder zerstören zu wollen. "Aber es ist möglich", lässt der DJ nicht locker, bevor er sich von ihr verabschiedet.

Lilly ist nicht davon begeistert, dass Nihat ihm diesen Floh ins Ohr gesetzt hat. "Was erzählst Du meinem Bruder für Märchen?", stellt sie ihren Freund umgehend zur Rede. "Dass es Wunder gibt und er wieder laufen kann?"