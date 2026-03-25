Er ist der Neue bei GZSZ und macht auf wichtiges Thema aufmerksam

Berlin - Es ist eine auf den ersten Blick unscheinbare Begegnung bei GZSZ . Jonas kommt nicht an einen Zettel heran, doch Rettung naht: Ein anderer Rollstuhlfahrer ist vorbereitet. Er hat einen Greifer dabei. Es ist die erste Szene von Béla Kampschulte (27) und wird nicht die letzte sein. Der Neu-Berliner übernimmt die Gastrolle von Mats Keller.

Jonas (l.) bekommt durch Mats unverhofft Hilfe. © RTL

"Mats ist im Kern ein charmanter und charismatischer Mensch, der allerdings auch sehr stur sein kann und davon überzeugt ist, alles alleine bewältigen zu müssen", beschreibt der Schauspieler seine neue Rolle.

Erstmals taucht der GZSZ-Neuling am 1. April (ab 19.40 Uhr bei RTL oder eine Woche zuvor im Stream bei RTL+) im Kolle-Kiez auf. Was Jonas beim Retter in der Not allerdings noch nicht ahnt: Obwohl auch Mats im Rollstuhl sitzt, führt er ein gänzlich anderes Leben. Mats ist obdachlos.

"Trotz schwerer Schicksalsschläge kämpft sich Mats durchs Leben und versucht, seinen Sinn in der Welt zu finden und die Schwermut zu überwinden", so Kampschulte.

Erst als Jonas ihn in der U-Bahn erneut trifft, begreift der DJ, dass Mats auf der Straße lebt, da Mats gerade die Obdachlosenzeitung verkauft. Jonas aber reagiert nicht wie erhofft. Er ist mit der Situation komplett überfordert, während Mats es als Ablehnung interpretiert. Als Jonas ihm helfen will, blockt er ab. Ein Muster, das sich wiederholt.