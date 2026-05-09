Mord an GZSZ-Zoe: Jetzt gerät auch Moritz ins Visier der Polizei
Berlin - Um den Verdacht von ihr abzulenken hat Moritz seiner Schwester bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ein falsches Alibi verschafft - das könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden.
Denn nach einer Aussage von Carlos gerät Laura wieder in den Mittelpunkt der Ermittlungen von Toni und "Schmitti". Das gewitzte Serienbiest kann dem Druck der Ermittler aber zunächst auch in einem erneuten Verhör standhalten.
Dennoch ist Toni fest von ihrer Schuld überzeugt, was Laura zunehmend nervös werden lässt. Als die Kommissarin dann Moritz nochmals zur Vernehmung einbestellt, um ihrem Alibi auf den Zahn zu fühlen, wächst die Anspannung.
Laura will sich davon überzeugen, dass ihr Bruder weiterhin zur ihr steht und sie deckt, doch der ist offenbar nicht mehr hundertprozentig von ihrer Unschuld überzeugt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Ich hab ihr an den Kopf geworfen, dass ich sie umbringe, wenn sie Mama noch einmal anfasst", beichtet sie ihrem Halbbruder, der das kaum fassen kann.
"Das war im Affekt, ich hab das doch nicht so gemeint, Moritz. Sie hat mich gewürgt", bringt sie zu ihrer Verteidigung vor. "Hast Du noch nie jemandem gedroht, der Dich bis aufs Blut provoziert hat?"
Moritz unter Druck: "Was ist, wenn die gecheckt haben, dass Dein Alibi fake ist?"
"Warum wollen sie dann mit mir reden?", will Yvonnes Sohn wissen, welches Interesse die Polizei an ihm hat. Schließlich sei er doch überhaupt nicht dabei gewesen. "Eben, also entspann Dich", fordert Johns Frau ihn auf, Ruhe zu bewahren.
"Was ist, wenn die gecheckt haben, dass Dein Alibi fake ist?", hakt Mo nach, woraufhin Laura ihm erklärt, dass die Polizei weiter im Dunkeln tappen werde, solange er dicht hält.
"Laura, das ist eine Falschaussage, wenn ich mich vor Gericht wiederhole, dann mache ich mich strafbar", gibt er zu bedenken, "und ich will einfach nur wissen, dass ..." - kommen ihm etwa Zweifel an der Unschuld seiner Halbschwester?
"Was?", fragt sie empört, denn seine Skepsis bleibt ihr nicht verborgen. "Man, dass wir beide am gleichen Strang ziehen. Wenn das auffliegt, dann bin ich dran", deutet Moritz seine prekäre Lage an.
Ob es jetzt erste Risse in der Familienbande Bode gibt und was Laura tatsächlich mit Zoes Ermordung zu tun hat, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner