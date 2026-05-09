Mord an GZSZ-Zoe: Jetzt gerät auch Moritz ins Visier der Polizei

Berlin - Um den Verdacht von ihr abzulenken hat Moritz seiner Schwester bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ein falsches Alibi verschafft - das könnte ihm jetzt zum Verhängnis werden.

Durch die Aussage von Carlos rückt Laura wieder in den Fokus von Tonis Ermittlungen. © RTL / Rolf Baumgartner

Denn nach einer Aussage von Carlos gerät Laura wieder in den Mittelpunkt der Ermittlungen von Toni und "Schmitti". Das gewitzte Serienbiest kann dem Druck der Ermittler aber zunächst auch in einem erneuten Verhör standhalten.

Dennoch ist Toni fest von ihrer Schuld überzeugt, was Laura zunehmend nervös werden lässt. Als die Kommissarin dann Moritz nochmals zur Vernehmung einbestellt, um ihrem Alibi auf den Zahn zu fühlen, wächst die Anspannung.

Laura will sich davon überzeugen, dass ihr Bruder weiterhin zur ihr steht und sie deckt, doch der ist offenbar nicht mehr hundertprozentig von ihrer Unschuld überzeugt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Ich hab ihr an den Kopf geworfen, dass ich sie umbringe, wenn sie Mama noch einmal anfasst", beichtet sie ihrem Halbbruder, der das kaum fassen kann.

"Das war im Affekt, ich hab das doch nicht so gemeint, Moritz. Sie hat mich gewürgt", bringt sie zu ihrer Verteidigung vor. "Hast Du noch nie jemandem gedroht, der Dich bis aufs Blut provoziert hat?"