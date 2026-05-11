GZSZ: Jonas muss eine enttäuschende Erkenntnis machen
Berlin - Seitdem Jonas bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Mats kennengelernt hat, will er dem Rollstuhlfahrer unbedingt zu einem besseren Leben verhelfen.
Denn der junge Mann fristet nach einem schweren Schicksalsschlag sein Dasein auf der Straße - ohnehin ein hartes Los, aber umso mehr in seiner Situation.
Zunächst ließ der DJ seinen alten Rollstuhl von Paul aufmöbeln und überließ ihn seinem Leidensgenossen, der das Geschenk aber nur zögerlich annahm.
Im nächsten Schritt versuchte Lillys Bruder, seinem neuen Freund eine Wohnung zu besorgen und schien damit auch Erfolg zu haben, bis ein Härtefall vorgezogen wurde und den Traum jäh zunichtemachte.
Mats zieht sich daraufhin wieder zurück und auch als Jonas ihm eine sinnvolle Aufgabe verschaffen will, muss er enttäuscht erkennen, dass er seinen Kumpel mit seiner Fürsorge überfordert, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Marens Sohn ist froh, als er seinen Gefährten in der U-Bahn wiedertrifft. "Warum haust du einfach so ab? Bist du immer noch sauer? Mann, ich dachte, wir hätten das geklärt vorhin?", fragt er besorgt.
Mats will Jonas "nicht länger auf der Tasche liegen"
"Pass auf, ich weiß, du meinst das gut, aber ich kann dir nicht länger auf der Tasche liegen", erklärt Mats seine Beweggründe. Er hatte sich schließlich schon seit Monaten darauf eingestellt, dass er allein klarkommen muss.
"Aber es ist doch nicht schlimm, wenn man mal 'ne Hilfe annimmt", versucht der DJ zu beschwichtigen. "Ich bin einfach nicht gern abhängig von anderen Menschen, ich komme allein klar", merkt der Obdachlose an, wofür sein Gegenüber ernüchtert Verständnis zeigt.
"Ich weiß, du bist ein Mega-Typ und ich bin dir super dankbar für alles, was du gemacht hast, aber den Rest muss ich allein schaffen", bekräftigt sein Freund und verabschiedet sich von ihm. Sein verhinderter Wohltäter bleibt bedröppelt zurück.
Ob Jonas letztendlich doch noch zu Mats durchdringen und ihn von der Straße holen kann, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL