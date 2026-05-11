GZSZ: Jonas muss eine enttäuschende Erkenntnis machen

Berlin - Seitdem Jonas bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " Mats kennengelernt hat, will er dem Rollstuhlfahrer unbedingt zu einem besseren Leben verhelfen.

Jonas kann nicht verstehen, dass Mats seine Hilfe immer wieder ablehnt. © RTL

Denn der junge Mann fristet nach einem schweren Schicksalsschlag sein Dasein auf der Straße - ohnehin ein hartes Los, aber umso mehr in seiner Situation.

Zunächst ließ der DJ seinen alten Rollstuhl von Paul aufmöbeln und überließ ihn seinem Leidensgenossen, der das Geschenk aber nur zögerlich annahm.

Im nächsten Schritt versuchte Lillys Bruder, seinem neuen Freund eine Wohnung zu besorgen und schien damit auch Erfolg zu haben, bis ein Härtefall vorgezogen wurde und den Traum jäh zunichtemachte.

Mats zieht sich daraufhin wieder zurück und auch als Jonas ihm eine sinnvolle Aufgabe verschaffen will, muss er enttäuscht erkennen, dass er seinen Kumpel mit seiner Fürsorge überfordert, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Marens Sohn ist froh, als er seinen Gefährten in der U-Bahn wiedertrifft. "Warum haust du einfach so ab? Bist du immer noch sauer? Mann, ich dachte, wir hätten das geklärt vorhin?", fragt er besorgt.