GZSZ: Carlos kommt aus dem Knast und erlebt gleich den nächsten Albtraum

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " droht Carlos im Knast langsam aber sicher durchzudrehen und ist erleichtert, als er endlich entlassen wird - in Freiheit wird er jedoch mit der harten Realität konfrontiert.

Carlos ist erleichtert, als ein Video auftaucht, das ihn im Fall Alvaro Castillo entlastet. © RTL / Rolf Baumgartner

Carlos ist am Ende: Immer wieder erscheint ihm hinter Gittern Zoe im Traum und lässt ihn allein zurück. Als endlich das Video auftaucht, in dem seine Frau ihn im Fall von Alvaro Castillos Tod entlastet, scheint seine Leidenszeit vorüber zu sein.

Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wird, redet Toni in einem letzten Verhör aber noch einmal auf ihn ein und bringt ihn schließlich dazu, über die Ereignisse auszupacken, die mutmaßlich zu Zoes Ermordung geführt haben.

Seine Aussagen liefern den Ermittlern eine neue Hauptverdächtige: Laura - doch die hat eigentlich ein wasserdichtes Alibi, oder doch nicht?

Für Carlos endet der Albtraum aber nicht mit seiner Entlassung, denn jetzt wird er mit der harten Wahrheit konfrontiert. Er kehrt in die gemeinsame Wohnung zurück, die nur noch ein Tatort und kein Zuhause mehr ist.

Zunächst stellt er sich zwar der grausamen Wirklichkeit und beginnt, das Chaos aufzuräumen, dann wird er jedoch von seinem Schmerz und seiner Trauer überwältigt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Sie haben die Wohnung freigegeben. Da war alles voller Blut", erzählt er Michi vollkommen verzweifelt.