GZSZ: Carlos kommt aus dem Knast und erlebt gleich den nächsten Albtraum
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" droht Carlos im Knast langsam aber sicher durchzudrehen und ist erleichtert, als er endlich entlassen wird - in Freiheit wird er jedoch mit der harten Realität konfrontiert.
Carlos ist am Ende: Immer wieder erscheint ihm hinter Gittern Zoe im Traum und lässt ihn allein zurück. Als endlich das Video auftaucht, in dem seine Frau ihn im Fall von Alvaro Castillos Tod entlastet, scheint seine Leidenszeit vorüber zu sein.
Bevor er wieder auf freien Fuß gesetzt wird, redet Toni in einem letzten Verhör aber noch einmal auf ihn ein und bringt ihn schließlich dazu, über die Ereignisse auszupacken, die mutmaßlich zu Zoes Ermordung geführt haben.
Seine Aussagen liefern den Ermittlern eine neue Hauptverdächtige: Laura - doch die hat eigentlich ein wasserdichtes Alibi, oder doch nicht?
Für Carlos endet der Albtraum aber nicht mit seiner Entlassung, denn jetzt wird er mit der harten Wahrheit konfrontiert. Er kehrt in die gemeinsame Wohnung zurück, die nur noch ein Tatort und kein Zuhause mehr ist.
Zunächst stellt er sich zwar der grausamen Wirklichkeit und beginnt, das Chaos aufzuräumen, dann wird er jedoch von seinem Schmerz und seiner Trauer überwältigt, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. "Sie haben die Wohnung freigegeben. Da war alles voller Blut", erzählt er Michi vollkommen verzweifelt.
Carlos wird mit der harten Realität konfrontiert
"Es ist alles vorbei. Zoe, Clara … meine kleine Familie", wird sich der Witwer seiner traurigen Lage bewusst. Am Boden zerstört bricht er in Tränen aus.
"Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ich muss eine Beerdigung organisieren. Ich schaff' das nicht, Mann", lässt er seinen Kumpel entmutigt wissen.
Doch im Michi-Man hat der Mexikaner einen wahren Freund, denn obwohl er gerade selbst die Trennung von Yvonne verarbeiten muss, steht er ihm bei. "Ich helfe Dir", bietet Bode seinem Amigo an und nimmt ihn tröstend in den Arm.
Mit Michis Unterstützung gelingt es Carlos, sich der schmerzhaften Realität zu stellen, dass er sich von Zoe verabschieden und sie beerdigen muss.
Wie Carlos Zoes Tod verarbeitet und ob er sich auf eigene Faust auf die Suche nach der Täterin oder dem Täter macht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner