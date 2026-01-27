Der Albtraum kehrt zurück: GZSZ-Lilly hat heftigen Rückfall
Berlin - Lilly musste bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zuletzt einige heftige Schicksalsschläge verarbeiten und das geht nicht spurlos an ihr vorüber, wie eine neue (alte) Storyline zeigt.
Nach dem Verlust ihres Babys, der Trennung von Nihat und dem Familiendrama um Mutter Maren und Lover Julian verliert die Ärztin immer mehr die Kontrolle über ihr Leben.
Um sich davon abzulenken, stürzt sich die Oberärztin voll in ihre Arbeit, doch das bleibt nicht ohne Folgen: Schlaflose Nächte, Albträume und wachsende Überforderung führen zu einer Abwärtsspirale, an deren Ende alte Verhaltensmuster wieder aufbrechen.
Bereits Anfang des Jahres wurde im Zusammenhang mit Lilly ein "schrecklicher Rückfall" angekündigt und jetzt ist klar: Die Bulimie kehrt zurück!
"Ich finde es sehr wichtig, dass wir dieses Thema erneut aufgreifen. Essstörungen betreffen unglaublich viele Menschen - auch in meinem eigenen Umfeld", erklärt Iris Mareike Steen (34) in einem RTL-Interview.
Es sei ihr ein Anliegen zu zeigen, "dass alte Muster selbst nach vielen Jahren in extremen Situationen wieder auftreten können".
Lilly entwickelt nach 13 Jahren wieder eine Essstörung
Vor etwa 13 Jahren litt ihre Figur nämlich schon einmal an Bulimie, damals wie heute stressbedingt ausgelöst. Der neue Handlungsstrang soll veranschaulichen, dass Essstörungen besonders in Extremsituationen auch nach langen stabilen Phasen wieder auftreten können.
"Ich habe großen Respekt vor dieser Geschichte. Der erste Rückfall hat beim Dreh alte Erinnerungen wachgerufen", merkt die 34-Jährige an.
Was ihr mit Blick auf die Story aus dem Jahr 2013 sofort einfalle, seien die vielen Nachrichten von Zuschauerinnen und Zuschauern, stellt die Promi-Dame fest. Es habe sie besonders bewegt, "dass viele geschrieben haben, sie hätten sich danach Hilfe gesucht", erinnert sich Steen.
Für die neue Storyline hat RTL erneut mit dem Dick & Dünn e. V. Beratungszentrum bei Ess-Störungen in Berlin zusammengearbeitet und geht auch eine Kooperation mit dem Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) ein.
Wie Lilly nach und nach wieder in die Bulimie abrutscht, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel