Er ist der Neue im Kolle-Kiez und bringt die Frauen gegen sich auf: Diese GZSZ-Gastrolle eckt an

Im Kolle-Kiez sorgt ein neues Gesicht für Trubel. Christian Bojidar bringt mit der Gastrolle als Billy Sunset nicht nur Maren gegen sich auf.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Schon der erste Auftritt hatte es in sich: Arrogant, hochnäsig, eingebildet und voller Klischee ist für Billy Sunset noch vorsichtig ausgedrückt. Seit Kurzem mischt Schauspieler Christian Bojidar (39) mit seiner Gastrolle den GZSZ-Kolle-Kiez auf. Spoiler Alert: Maren wird nicht die Einzige sein, mit der Billy Sunset mit seiner extravaganten Art und merkwürdigen Beziehung zu seinem Hund anecken wird.

Christian Bojidar (39) spielt den streitbaren Charakter Billy Sunset. © RTL Die Chaos-Blondine kann nach ihrer ersten Begegnung im Vereinsheim das größte Unheil noch abwenden, denn Billy ist ein extrem wichtiger Kunde für Female³. Dank eines Umstylings geht der Deal über die Bühne, Freunde werden sie aber nicht mehr. "Ich weiß, dass Billy bei den Zuschauern anecken soll. Aber ich als Schauspieler muss den Typen zumindest ein bisschen lieben. Denn das tut Billy permanent: sich einreden, wie großartig und unfehlbar er ist", erklärt Bojidar. Das Wichtigste für Billy: sein Hund Tolstoi, der sich nur vegan ernährt. Die Dogge bedeutet für ihn die Welt, ist er Haustier und Geldmaschine zugleich. Blöd nur, dass Tolstoi nach einer Spritztour davonläuft. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Dann verlässt GZSZ-Emily den Kolle-Kiez: "Nicht ohne einen kleinen Knall" "Als der Hund verschwunden ist, bricht für ihn kurz auf mehreren Ebenen eine Welt zusammen. Weil Tolstoi aber auch der 'perfekte Mensch' für Billy ist – hört aufs Wort, widerspricht nie, ist unendlich dankbar für jedes kleinste Zeichen der Zuneigung und bringt haufenweise Kohle ins Haus – zeigt sich hier auch Billys Liebe zu ihm."

Maren hat mit Tolstoi alle Hände voll zu tun. © RTL

