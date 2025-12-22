Er ist der Neue im Kolle-Kiez und bringt die Frauen gegen sich auf: Diese GZSZ-Gastrolle eckt an
Berlin - Schon der erste Auftritt hatte es in sich: Arrogant, hochnäsig, eingebildet und voller Klischee ist für Billy Sunset noch vorsichtig ausgedrückt. Seit Kurzem mischt Schauspieler Christian Bojidar (39) mit seiner Gastrolle den GZSZ-Kolle-Kiez auf. Spoiler Alert: Maren wird nicht die Einzige sein, mit der Billy Sunset mit seiner extravaganten Art und merkwürdigen Beziehung zu seinem Hund anecken wird.
Die Chaos-Blondine kann nach ihrer ersten Begegnung im Vereinsheim das größte Unheil noch abwenden, denn Billy ist ein extrem wichtiger Kunde für Female³. Dank eines Umstylings geht der Deal über die Bühne, Freunde werden sie aber nicht mehr.
"Ich weiß, dass Billy bei den Zuschauern anecken soll. Aber ich als Schauspieler muss den Typen zumindest ein bisschen lieben. Denn das tut Billy permanent: sich einreden, wie großartig und unfehlbar er ist", erklärt Bojidar.
Das Wichtigste für Billy: sein Hund Tolstoi, der sich nur vegan ernährt. Die Dogge bedeutet für ihn die Welt, ist er Haustier und Geldmaschine zugleich. Blöd nur, dass Tolstoi nach einer Spritztour davonläuft.
"Als der Hund verschwunden ist, bricht für ihn kurz auf mehreren Ebenen eine Welt zusammen. Weil Tolstoi aber auch der 'perfekte Mensch' für Billy ist – hört aufs Wort, widerspricht nie, ist unendlich dankbar für jedes kleinste Zeichen der Zuneigung und bringt haufenweise Kohle ins Haus – zeigt sich hier auch Billys Liebe zu ihm."
GZSZ: Nimmt Nina das Lösegeld für Tolstoi an?
Zum zweiten Mal in kurzer Zeit hat es Maren geschafft, beim Unternehmer aus der Oberschicht unten durch zu sein, auch wenn er sich an die erste Begegnung gar nicht mehr erinnern kann.
Klar ist aber: Er wird nicht nur mit der ehemaligen Rockerbraut aneinandergeraten. "Billy hat Schwierigkeiten, Menschen außerhalb seiner Luxuswelt ernst zu nehmen. Maren, Yvonne und Nina behandelt er wie namenlose Dienstleistungsroboter und vergisst sie, nachdem er mit ihnen aneinandergeraten ist, auch schon wieder", verrät der 39-jährige GZSZ-Neuling.
"Lediglich Katrin als Chefin der Agentur scheint er ansatzweise ernst zu nehmen. Aber die Ladies werden noch dafür sorgen, dass er sich an jede Einzelne von ihnen nachhaltig erinnert."
Achtung, Spoiler: Welch ein Glück, dass Tolstoi dann Nina in die Arme läuft. Kaum hat sie den Halter endlich ausfindig gemacht, kommt es zum Missverständnis. Billy geht sofort von einer Entführung aus und bietet sogar Lösegeld an. Mit einem Schlag wäre Nina ihre Geldsorgen los und scheint gewillt, darauf einzugehen. Wenn einer es verdient hat, dann wohl Billy Sunset.
"Billy wird bei den Ladys vom Berliner GZSZ-Kiez noch einiges an Kopfschmerzen verursachen, aber hoffentlich auch für den einen oder anderen Lacher bei den Zuschauern sorgen!", gibt Schauspieler Christian Bojidar noch einen kleinen Ausblick.
GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL