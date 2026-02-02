GZSZ: Toni wundert sich, als sie diese Nachricht liest

Berlin - Erik tut sich mit seinem Doppelleben bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zusehends schwerer und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wie lange kann er seine Affäre noch geheim halten?

Erik verbringt einen schönen Tag mit Toni und kann seine Gedanken an Matilda zwischenzeitlich verdrängen. © RTL / Rolf Baumgartner

Obwohl er in Toni seine Traumfrau gefunden und auch geheiratet hat, geht ihm Matilda nicht aus dem Kopf. Immer wieder trifft er sich im Hotel mit ihr und hat anschließend ein schlechtes Gewissen.

Die Gerner-Tochter weiß, worauf sie sich eingelassen hat und dass sie sich eigentlich keine allzu großen Hoffnungen machen darf. "Was ist das hier mit uns?", will sie dennoch von Erik wissen.

Der Koch weiß darauf zwar keine richtige Antwort, will aber auf jeden Fall nicht ohne sie sein. Dennoch will er sich nach Tonis Rückkehr von einem Einsatz voll auf sie einlassen, auch um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Nach einem schönen, wenn auch pannenreichen Ausflug gibt er Paul die Schlüssel zu seinem Wagen zurück. "Man Paul, du hättest Toni mal sehen sollen: Sie am Wagenheber, ick am Radkreuz - dit jing Hand in Hand, dit war wie jeschmiert", schwärmt er seinem Kumpel vom Teamwork beim Reifenwechsel vor.