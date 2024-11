ER sorgt beim GZSZ-Special unter Palmen für eine große Überraschung

Der Schönheitschirurg war nach seiner Flucht aus Berlin untergetaucht und erscheint nun zu aller Überraschung wieder auf der Bildfläche. Für Schauspieler Hardy Krüger Jr. (56) ist es Rückkehr und Abschied zugleich, denn der Schauspieler wird in dem Special zum vorerst letzten Mal bei der Daily Soap zu sehen sein.

Denn bei ihrer Ankunft muss Maren zu ihrer Bestürzung feststellen, dass in ihr Ferienhaus eingebrochen wurde und der ungeliebte Gast befindet sich immer noch vor Ort: Lars!

In den Spielfilm-Events sind natürlich auch Gastauftritte an der Tagesordnung und RTL hat den diesjährigen Überraschungsgast jetzt bekannt gegeben.

Nach der schweren Zeit, die die Familie durchmachen musste , entschließen sie sich zu einer Auszeit in dem Ferienhaus, das Maren von ihrer Tante geerbt hat. Und so macht sie sich gemeinsam mit Lilly, Jonas und Michi auf den Weg nach Katalonien.

Hardy Krüger Jr. (56) wird im GZSZ-Special zum vorerst letzten Mal als Dr. Lars Seefeld zu sehen sein. © RTL/Anna Riedel

Lars wirbelt das Leben der Seefelds erneut kräftig durcheinander "und ahnt nicht, in welche Schwierigkeiten er sich und die Familie bringt", beschreibt der 56-Jährige seinen Part in dem Special.

Mit seiner Rückkehr sorgt er für eine fesselnde Handlung mit dramatischen Wendungen, die bis ins Jahr 2025 Auswirkungen haben werden.

"Die ganze Familie kommt zusammen, um eine Entscheidung zu treffen, die Lars' Leben komplett verändern wird", erinnert sich der 56-Jährige in einem RTL-Interview an seine Lieblingsszene im Landhaus in Spanien.

Der GZSZ-Gaststar ist übrigens mit seinem Wohnmobil zu den Dreharbeiten auf der Iberischen Halbinsel angereist. "Ich liebe die Freiheit des Campens. Meine Frau Alice und ich sind 'Reisende, die nie ankommen wollen'", erklärte der Schauspieler dieses besondere Lebensgefühl.

Ob er noch einmal in der beliebten Vorabendserie zu sehen sein wird, ließ Hardy Krüger Jr. offen, Lust hätte er aber auf jeden Fall, noch einmal in die Rolle des Dr. Lars Seefeld zu schlüpfen: "Ich wäre sofort am Start."

Das GZSZ-Vorweihnachts-Special wird am 5. Dezember ab 19.40 Uhr bei RTL und wie üblich bereits eine Woche vorab auf RTL+ zu sehen sein.