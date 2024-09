Neues GZSZ-Special liefert dramatische Wendungen bis ins Jahr 2025

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " steht das nächste Special in Spielfilmlänge ins Haus und das führt insbesondere bei Familie Seefeld zu einigen Verwicklungen.

"Ich freue mich total auf diesen aufregenden Dreh in Spanien. Grade noch in Berlin, und jetzt hier unter der Sonne Kataloniens, das sind doch ganz hervorragende Zeiten!", jubelte Frank zu Beginn der Dreharbeiten.

Denn für die GZSZ-Stars Ulrike Frank (55), Eva Mona Rodekirchen (48), Iris Mareike Steen (32), Lars Pape (53) und Felix van Deventer (28) standen auch Besuche an den Stränden und historischen Sehenswürdigkeiten an, einschließlich Sitges und anderen malerischen Orten.

Die Produzenten wählten für die Event-Episode nämlich die spanische Region Katalonien aus. Hier wird nicht nur in der pulsierenden Metropole Barcelona das spanische Lebensgefühl vermittelt.

Nachdem im vergangenen Winter unter anderem für Emily, Laura und John ein Abstecher nach Paris auf dem Programm stand, soll dem Zuschauer diesmal in der kalten Jahreszeit wieder echte Urlaubsstimmung in die Wohnzimmer übermittelt werden.

Die kurzfristigen Entwicklungen in Spanien werden langfristige Auswirkungen auf die Familie Seefeld haben. © RTL / Anna Riedel

Neben den optischen Leckerbissen wird diese Reise allerdings auch langfristige Auswirkungen auf die Handlung der beliebten Vorabendserie haben, und das bis ins Jahr 2025 hinein.

Im Mittelpunkt steht dabei die Familie Seefeld, die durch Maren, Lilly, Jonas und Michi vertreten ist. Dazu gesellt sich Marens beste Freundin Katrin. Und natürlich wird es auch noch den einen oder anderen Gastauftritt geben, doch welche Charaktere in dem Special noch eine Rolle spielen werden, bleibt vorerst geheim.

Die Handlung wird die Beziehungen der Figuren vor eine Zerreißprobe stellen und sowohl dramatische als auch romantische Wendungen liefern, sodass es fesselnde und gefühlsbetonte Szenen rund um die Seefelds zu sehen geben wird.

Am gestrigen Mittwoch wurden die Dreharbeiten an Spaniens Nordostküste beendet. Das GZSZ-Special wird in der Vorweihnachtszeit zur Primetime bei RTL und auf RTL+ ausgestrahlt. Ein genaues Sendedatum war zunächst nicht bekannt.