Es wird knallhart bei GZSZ: Diese Ex-Agentin mischt mit "dunklem Auftrag" den Kolle-Kiez auf

Lara Dandelion Seibert (30) übernimmt bei GZSZ die Rolle der Ex-Agentin Zoe Vogt. © RTL-Rolf Baumgartner

Erstmal über die TV-Bildschirme flimmern wird die Hamburgerin in ihre Rolle als Zoe Vogt in knapp zwei Monaten - am 9. Juni bei RTL. Viel bekannt ist bislang allerdings nicht.

Getreu ihres ehemaligen Berufs halten sich auch die Macher der Daily-Serie bedeckt. Nur so viel wird bereits verraten: Zoe ist "eine knallharte Ex-Agentin mit dunklem Auftrag".

Für die Nachwuchsschauspielerin selbst ist es ihre erste große Rolle: "Mit drei Jahren habe ich mit Ballett angefangen und hatte als 'Gänseblümchen' in 'Alice im Wunderland' mein Debüt auf der Bühne. Mit 16 habe ich als Model erste Erfahrungen vor der Kamera machen dürfen. Ich habe dann eine Ausbildung zur Bühnendarstellerin in Hamburg abgeschlossen und habe währenddessen schon gemerkt, dass ich am liebsten zu Film und Fernsehen möchte", berichtet die 30-Jährige in ihrem Vorstellungsinterview.

Die begeisterte Sängerin wird nicht der einzige Neuzugang bleiben. RTL hat bereits bei der dreifachen Vertragsverlängerung der GZSZ-Stars Timur Ülker (33), Niklas Osterloh (34) und Nina Ensmann bekannt gegeben, dass noch zwei Neuzugänge folgen werden.

Nun ist klar: Eine davon ist die Ex-Agentin Zoe: "Ich freue mich am meisten darauf, so viel spielen und am Set sein zu dürfen, darauf, das zu machen, worauf ich Lust habe: Mich und meine Rolle weiter zu entwickeln. Zu lernen. Jeden Tag."