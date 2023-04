Diese drei GZSZ-Stars bleiben der Daily Soap erhalten und erleben neue Abenteuer

Berlin - Die Tinte ist trocken: Mit Niklas Osterloh (34) und Timur Ülker (33) haben zwei Serien-Lieblinge ihre Verträge bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " verlängert und auch Neuzugang Nina Ensmann bleibt auf Dauer an Bord.

Für Paul brechen bei GZSZ demnächst wohl stürmische Zeiten an, denn der sympathische Blondschopf freundet sich langsam aber sicher mit seinem Junggesellendasein an.

Lange zögern musste er nach eigener Aussage nicht, um diese Entscheidung zu fällen, "weil ich mich hier einfach wahnsinnig wohlfühle". Als Schauspieler sei es etwas ganz besonderes, mehr oder weniger tagtäglich seinen Beruf so ausüben zu können.

"Ich hab gute Nachrichten: Ich hab meinen Vertrag hier verlängert", verkündete Osterloh mit einem breiten Grinsen. Bereits seit Dezember 2016 spielt er den Paul Wiedmann in der beliebten Vorabendserie und ist damit der Dienstälteste des Trios.

Damit einhergehend werden die drei in der Daily Soap natürlich auch neue Abenteuer erleben und haben in einem RTL-Interview einen kleinen Ausblick darauf gegeben.

"Vor allem steht jetzt auch die Frage der Familienplanung an, denn Nihat ist bereit für das Thema und das wird auf jeden Fall spannend", kündigte der Darsteller an.

"Ich bin wirklich dankbar, Nihat spielen zu dürfen, so einen vielschichtigen Charakter", freute sich der gebürtige Hamburger. Nihat Güney hat nach vielen Frauengeschichten endlich sein Glück mit Lilly gefunden und macht sich Gedanken über die Zukunft.

Das ist für ihn eine völlig neue Situation, schließlich gab es bisher nur drei Frauen in seinem Leben, wie Niklas erklärte. Seine Figur "findet jetzt langsam eine Art Abschluss mit der Vergangenheit und blickt voller Zuversicht in die Zukunft".

Nina Ensmann sorgt weiter als Jessica für Chaos im Kolle-Kiez, doch ihre Figur will einen Neuanfang wagen. © RTL / Rolf Baumgartner

"Mein Vertrag wurde verlängert, ich bleibe also GZSZ noch länger erhalten", bejubelte sie ihr neues Arbeitspapier. "Ich freue mich riesig". Schließlich gebe es nichts "Besseres und Schöneres, den Job ausüben zu dürfen, den man liebt und das mit einem Team, was einfach Klasse ist".

Ihre Rolle Jessica Reichelt hat in kurzer Zeit schon jede Menge Dramen bei der Daily Soap erlebt und dabei kaum ein Fettnäpfchen ausgelassen. Jetzt müsse sie laut Ensmann eine Entscheidung fällen, wie ihr Leben weitergehen soll: Will sie so weitermachen wie bisher oder einen echten Neuanfang wagen?

"Ich darf schonmal so viel verraten: Sie sucht einen neuen Weg [...], denn sie wird ins Jeremias gehen und dort eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin starten", verkündete die Blondine. Na, ob das gutgeht?

Das ist aber noch längst nicht alles, denn demnächst kehrt mit Eva Mona Rodekirchen (46) alias Maren Seefeld eine gute alte Bekannte in den Kolle-Kiez zurück und auch zwei neue Darstellerinnen mit brandneuen Rollen sollen bereits in den Startlöchern stehen. Wer das sein wird und wann sie in Berlin aufschlagen, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit bei RTL+.