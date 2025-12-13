Dieser GZSZ-Star hat Ja gesagt - zum dritten Mal!
Berlin - "GZSZ"-Schauspieler Felix von Jascheroff (43) hat wieder geheiratet. Für ihn ist es bereits die dritte Ehe.
Der Schauspieler ist seit 2020 mit der Fitness-Influencerin Alexandra Sophie Winterberg zusammen.
Nach der Verlobung kurz vor Weihnachten 2023 haben die beiden nun auch den Bund fürs Leben geschlossen, wie er auf seinem Instagram-Account bekannt gab.
Allerdings gibt es neben dem schönen Tag auch etwas, das ihm dabei besonders auf die Nerven geht. "Es gab eine kleine Pressemitteilung über Sophie und mich. Nämlich, dass wir im geheimen geheiratet haben", beginnt der 43-jährige seine Instagam-Story.
Er fände es schade, dass es ihnen nicht selber überlassen wurde, wann sie diese Nachricht mitteilen. "Wir hatten was schönes vorbereitet für euch (...) und hätten es euch erzählt. Das wurde uns vorab, vor Weihnachten genommen", so Felix.
Er habe die Trauung nicht an die große Glocke hängen wollen, da im kommenden Jahr noch die große Feier ansteht. "Wir haben das für uns so entschieden, dass wir gesagt haben, wir halten das erstmal klein (...). Und dann wird das so zerissen", ärgert sich der Schauspieler.
Trotz der schönen Trauung, sei es ein bitterer Beigeschmack, zu wissen, dass hinter dem Rücken geredet wurde.
Felix von Jascheroff war schon zweimal verheiratet
Für den Serienstar ist es bereits die dritte Ehe. Am "GZSZ"-Set lernte er seine damalige Kollegin Franziska Dilger kennen und lieben. 2005 wurde ihre Tochter Fiona Phoebe Louisé geboren, zwei Jahre später heirateten sie.
2009 folgte die Trennung. Anschließend führte er eine Beziehung mit dem Model Lisa Steiner. Bis 2015 waren die beiden, die einen gemeinsamen Sohn haben, ein Paar.
Von 2017 bis 2020 war von Jascheroff noch mit Bianca Bos verheiratet. Kurz vor der Trennung erneuerte er noch einmal sein Eheversprechen.
Nun scheint er sein Glück mit Alexandra gefunden zu haben.
Erstmeldung am 12. Dezember um 8.52 Uhr, aktualisiert um 12.03 Uhr
