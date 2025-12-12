Dann verlässt GZSZ-Emily den Kolle-Kiez: "Nicht ohne einen kleinen Knall"
Berlin - Ob das gut geht? Die letzte Klappe fiel für Schauspielerin Anne Menden (40) bereits Anfang November. Der GZSZ-Star verabschiedet sich in die Babypause. Heißt: Auch Emily wird den Kolle-Kiez für längere Zeit den Rücken kehren. Und das schon in kurzer Zeit. Nur noch bis Anfang 2026 wird die brünette Beauty zu sehen sein.
Vorher aber muss Emily im Kampf um die Agentur andere Seiten aufziehen. Wenn sie sich da mal nicht mit dem Falschen angelegt hat.
"Wir gehen natürlich nicht ohne einen kleinen Knall", gibt GZSZ-Star Anne Menden in der Doku "GZSZ - Die Verlängerung" (ab Donnerstag im TV, jetzt schon im Stream bei RTL+) einen kleinen Ausblick.
Während die rosarote Welt nach dem Liebes-Comeback mit Tobias langsam Risse bekommt, weil sie feststellen müssen, dass sie ein Vertrauensproblem haben, gerät auch die Agentur Female³ in Not. Da fährt auch sie die Krallen aus, wenn nötig auf fragwürdige Weise.
"Diese Emily, die auch mal Grenzen überschreitet, um etwas zu schützen oder um an etwas zu kommen, was sie möchte. Und in dem Fall geht es um die Existenz der Agentur", so die baldige Mama.
Emily legt sich mit Jo Gerner an
Wie das Vorschauvideo jedoch zeigt, legt sich die ehemalige Handtaschen-Designerin ausgerechnet mit Jo Gerner an bzw. setzt den gerissenen Anwalt unter Druck. Die Firma braucht unbedingt einen Investor. Das soll am besten Gerner sein, der aber scheint nicht ganz überzeugt zu sein - da hilft Emily nach.
"Wenn ihnen wirklich so viel an ihrem Sohn liegt, dann wollen sie bestimmt nicht, dass etwas über seine Koks-Eskapaden bekannt wird", macht sie sich Julians Drogenproblem zunutze. "Oder, dass er den Schlüssel verloren hat, mit dem der Geiselnehmer ins Haus gekommen ist."
Ob sich Jo Gerner das aber gefallen lässt? Für den Anwalt ist die Familie alles. "Für Emily wird es turbulent. Es wird einiges bei Female³ passieren, was sie nicht nur beruflich, sondern auch privat an ihre Grenzen bringt", gab die 40-Jährige zum Drehende bereits einen kleinen Ausblick.
Emily muss eine Entscheidung treffen, die ihr Leben grundlegend verändert. "Kein einfacher Abschied - doch er öffnet die Tür für ein neues Kapitel, das alles verändern könnte", so die Schauspielerin.
Ob da dann Jo Gerner seine Finger im Spiel hatte? Noch bis Anfang 2026 können die GZSZ-Fans mit Emily mitfiebern. Allzu lange will sie nach über 20 Jahren GZSZ dem Kolle-Kiez nicht fernbleiben. Noch im Jahr 2026 strebt Menden die Rückkehr an.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner