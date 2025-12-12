Dann verlässt GZSZ-Emily den Kolle-Kiez: "Nicht ohne einen kleinen Knall"

Die letzte Szene ist schon längst abgedreht. Bevor Emily schon bald den Kolle-Kiez bei GZSZ verlässt, gibt Schauspielerin Anne Menden noch einen Ausblick.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Ob das gut geht? Die letzte Klappe fiel für Schauspielerin Anne Menden (40) bereits Anfang November. Der GZSZ-Star verabschiedet sich in die Babypause. Heißt: Auch Emily wird den Kolle-Kiez für längere Zeit den Rücken kehren. Und das schon in kurzer Zeit. Nur noch bis Anfang 2026 wird die brünette Beauty zu sehen sein.

Emily (r.) zieht im Kampf um die Agentur andere Seiten auf. © RTL / Rolf Baumgartner Vorher aber muss Emily im Kampf um die Agentur andere Seiten aufziehen. Wenn sie sich da mal nicht mit dem Falschen angelegt hat. "Wir gehen natürlich nicht ohne einen kleinen Knall", gibt GZSZ-Star Anne Menden in der Doku "GZSZ - Die Verlängerung" (ab Donnerstag im TV, jetzt schon im Stream bei RTL+) einen kleinen Ausblick. Während die rosarote Welt nach dem Liebes-Comeback mit Tobias langsam Risse bekommt, weil sie feststellen müssen, dass sie ein Vertrauensproblem haben, gerät auch die Agentur Female³ in Not. Da fährt auch sie die Krallen aus, wenn nötig auf fragwürdige Weise. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Dieser GZSZ-Star hat Ja gesagt - zum dritten Mal! "Diese Emily, die auch mal Grenzen überschreitet, um etwas zu schützen oder um an etwas zu kommen, was sie möchte. Und in dem Fall geht es um die Existenz der Agentur", so die baldige Mama.

Emily legt sich mit Jo Gerner an