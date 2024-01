Fieser Rückfall bei GZSZ-Laura: Mit IHR sollte sie sich lieber nicht anlegen

Laura (r.) ist gegen den Rat von Emily und Moritz fest entschlossen, sich gegen Katrin zur Wehr zu setzen. © RTL / Rolf Baumgartner

Nach ihrem Aus bei W&L hat sich die toughe Geschäftsfrau ausgerechnet im Eventmanagement breit gemacht und kollidiert dabei mit den Interessen von Laura und Partnerin Emily, die sich in der Branche ebenfalls ein neues Standbein aufbauen wollen.

Und es kommt noch schlimmer, denn beide Parteien bemühen sich um einen Großauftrag von der Designerin Greta Haas. Als Laura erfährt, dass ausgerechnet Katrin ihre Konkurrentin ist, will sie die Flinte eigentlich ins Korn werfen, doch Emily entfacht ihren Kampfgeist.

Mit fatalen Folgen, denn der Haas-Auftrag fällt schließlich an die Flemming, und das will Johns Frau nicht so einfach auf sich sitzen lassen, wie der exklusive vierte Teil der GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Denn als das Fashion-Event ansteht, ist Laura noch immer genervt davon, dass Katrin ihnen den wichtigen und lukrativen Auftrag direkt vor der Nase weggeschnappt hat und das bringt sie auf eine fiese Idee.