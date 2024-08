Findet GZSZ-Neuzugang Hardy Krüger Jr. neue Serien-Liebe im Kolle-Kiez?

Berlin - Ist er gekommen, um zu bleiben? Hardy Krüger Jr. (56) steigt in dieser Woche bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ein.

Hardy Krüger Jr. (56) schlüpft bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in die Rolle von Marens Ex-Freund Lars Brunner. © RTL / Rolf Baumgartner

Der 56-Jährige spielt Lars Brunner, den Ex-Freund von Maren und Vater von Lilly und Jonas. Um an ihr Erbe zu kommen, muss sich die Seefeld an ihren Verflossenen wenden, denn das Haus in Spanien bekommt sie nur unter der Bedingung, dass sie Lars heiratet.

Achtung Spoiler!

Dafür kommt der Schönheitschirurg extra aus Miami in den Kolle-Kiez und hinterlässt bereits bei seiner Ankunft einen bleibenden Eindruck bei Yvonne und Moritz.

Krüger Jr. soll eigentlich nur eine Gastrolle in der beliebten Vorabendserie ausfüllen, doch dabei muss es natürlich nicht bleiben, wie die Vergangenheit gezeigt hat. Auch Lars Pape (53) als Michi Bode und vor allem Ulrike Frank (55) haben einst als Gaststars ihre Karriere im Kolle-Kiez begonnen und gehören mittlerweile zur Hauptbesetzung der TV-Serie.

Bleibt also auch Hardy den GZSZ-Fans womöglich länger erhalten und findet er vielleicht sogar eine neue Liebe? "Im Moment ist es nicht geplant, langfristig aber offen", beantwortete der Darsteller diese Frage in einem RTL-Interview.