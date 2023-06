Dieser GZSZ-Star ist nur dank einer Gastrolle zum absoluten Serien-Liebling aufgestiegen

Berlin - Hättet Ihr es gewusst? Ulrike Frank (54) ist seit mehr als 20 Jahren fester Bestandteil von " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " und einer der absoluten Serien-Lieblinge, doch das war ursprünglich gar nicht so geplant.

Ulrike Frank (54) verdankt ihren kometenhaften Aufstieg bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" einer Gastrolle. © RTL / Sebastian Geyer

Frank spielt die Rolle der Katrin Flemming bereits seit dem Jahr 2002 äußerst erfolgreich in der Vorabendserie. Dass sie 21 Jahre später immer noch Teil der Daily Soap ist, hätte sie damals aber "nie im Leben" vermutet, denn KF war ursprünglich nämlich nur als Gastrolle für vier Monate eingeplant, wie die Schauspielerin im Interview mit David Modjarad (51) verriet.

Der GZSZ-Star stellte sich dem VOX-Moderator in seinem Format "Ein Promi ein Joker", in dem die VIPs zehn Fragen gestellt bekommen und nur einmal einen Joker ziehen dürfen, um die Antwort zu verweigern.

Dabei gab die Schauspielerin unter anderem auch preis, dass sie im Zusammenhang mit ihrer Rolle sogar einen Tick entwickelte, den sie privat eigentlich gar nicht habe.

"Also am Anfang, als ich bei GZSZ gedreht habe, da kamen dann irgendwann immer die Kommentare, warum ich mir immer so oft die Haare hinters Ohr streichen würde." Das habe sich dann auf Dauer verselbständigt, erzählte der TV-Star.

Die Option Pfarrerin zu werden und in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, sei für sie übrigens nie infrage gekommen. "Mit der Institution Kirche habe ich meine Schwierigkeiten und ich wollte schon immer in die künstlerische Richtung", stellte sie fest.