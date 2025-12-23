Fliegt das GZSZ-Liebesdreieck jetzt auf? "Es kommt auf jeden Fall anders als gedacht"

Berlin - Sie sind bei GZSZ das Traumpaar: Erik und Toni, von den GZSZ-Fans liebevoll ErNi getauft, doch wird daraus jetzt ErMa? Seit dem Fehltritt mit Matilda nagt am Ex-Knacki das schlechte Gewissen.

Erik kann seine Gewissensbisse vor Toni nicht immer verbergen. © RTL / Rolf Baumgartner

Für ihn ist klar: Es soll nur ein Ausrutscher bleiben. Toni ist seine Nummer eins. Sie darf davon nie erfahren. Aber Geheimnisse stehen im Kolle-Kiez auf wackligen Füßen.

"Die Frage ist natürlich: Findet sie heraus, dass Erik Gefühle für eine andere Frau hat?", erzählt GZSZ-Star Olivia Marei in einem RTL-Vorschauvideo. "Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann nur so viel verraten: Es kommt auf jeden Fall anders als gedacht."

Eigentlich schien die Sache eindeutig: Erik liebt Toni über alles. Dennoch deutete sich das Gefühlschaos bereits im Sommer an.

Spätestens aber mit der Hochzeit schien es bewältigt zu sein. Ein klareres Bekenntnis als das Jawort kann es eigentlich kaum geben. Doch mit der Geiselnahme kamen auch die Gefühle wieder hoch. Es kam, wie es kommen musste: Erik und Matilda hatten Sex.