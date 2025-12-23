Fliegt das GZSZ-Liebesdreieck jetzt auf? "Es kommt auf jeden Fall anders als gedacht"
Berlin - Sie sind bei GZSZ das Traumpaar: Erik und Toni, von den GZSZ-Fans liebevoll ErNi getauft, doch wird daraus jetzt ErMa? Seit dem Fehltritt mit Matilda nagt am Ex-Knacki das schlechte Gewissen.
Für ihn ist klar: Es soll nur ein Ausrutscher bleiben. Toni ist seine Nummer eins. Sie darf davon nie erfahren. Aber Geheimnisse stehen im Kolle-Kiez auf wackligen Füßen.
"Die Frage ist natürlich: Findet sie heraus, dass Erik Gefühle für eine andere Frau hat?", erzählt GZSZ-Star Olivia Marei in einem RTL-Vorschauvideo. "Das bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ich kann nur so viel verraten: Es kommt auf jeden Fall anders als gedacht."
Eigentlich schien die Sache eindeutig: Erik liebt Toni über alles. Dennoch deutete sich das Gefühlschaos bereits im Sommer an.
Spätestens aber mit der Hochzeit schien es bewältigt zu sein. Ein klareres Bekenntnis als das Jawort kann es eigentlich kaum geben. Doch mit der Geiselnahme kamen auch die Gefühle wieder hoch. Es kam, wie es kommen musste: Erik und Matilda hatten Sex.
GZSZ: Kann Toni einen Fehltritt verzeihen?
Jetzt plagen den Koch die Gewissensbisse. Und obwohl er Toni liebt, fühlt er sich gleichzeitig immer wieder zu Matilda hingezogen. Zwei Trennungen haben Toni und Erik schon hinter sich, doch kann Toni auch einen Fehltritt verzeihen?
Welche unerwartete Wendung auf die Zuschauer wartet, verriet die Schauspielerin nicht. In dem Vorschauvideo sieht man nur, dass Toni mit Matilda reden will. Vermutlich jedoch nicht, um die Gerner-Tochter zur Rede zu stellen.
Man muss allerdings kein Hellseher sein, um zu wissen, dass der Fremdgeh-Sex früher oder später auffliegen wird. Die Frage wird dann nur sein: Ist ErNi dann Geschichte?
"Es geht definitiv hochdramatisch weiter. Die Zuschauer:innen können sich auf viele Gänsehautmomente freuen - auf Fassungslosigkeit, Schock, aber auch auf sehr viel gefühlsbeherrschte Menschlichkeit", gab auch Erik-Darsteller Patrick Henrich (40) bereits preis, ohne zu viel zu verraten.
GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner