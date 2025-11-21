GZSZ: Fremdgeh-Sex erschüttert Kolle-Kiez: "In dieser Situation kann er nur verlieren"
Berlin - Kaum verheiratet und schon wird er zum Betrüger. Bei GZSZ deutet sich die nächste große Liebes-Krise an. Es kommt zu einem fatalen Fehltritt: Erik hat Sex mit Matilda.
Ausgerechnet Erik. Mit Toni hat er seine absolute Traumfrau gefunden. Nach langem Hin und Her gab der Koch der Polizistin in Dänemark in vertrauter Zweisamkeit erst kürzlich das Jawort - und dennoch kommt der Ex-Knacki einfach nicht von Matilda weg.
Die Anziehung ist einfach zu groß. Das muss sich auch Erik eingestehen. In der Mauerwerksküche lassen sie die Laken glühen.
Nur ein Ausrutscher oder steckt da doch mehr dahinter? "Diesen Schritt kann Erik sich zum Teil selbst nicht erklären. Seine Gefühle für Matilda sind schleichend gewachsen, bis ein Moment kam, gegen den er sich nicht mehr wehren konnte. Seine emotionale Not ist riesig: Er hat den Menschen, den er am meisten liebt - Toni - hintergangen und betrogen, ohne das jemals zu wollen", erklärt GZSZ-Star Patrick Henrich (40).
Jetzt dürfte das Gefühlschaos erst recht perfekt sein. Schon vor einiger Zeit merkte Erik, dass er mehr für Matilda empfindet, als ihm lieb war. Während er sich dann klar für Toni entschied, lenkte sich die Gerner-Tochter mit Nihat wieder ab, das Geisel-Drama aber führte sie wieder zusammen - und droht nun, das Traumpaar zu zerstören?
"Obwohl er weiß, dass er Toni liebt, weiß er genauso, dass da etwas zwischen ihm und Matilda ist, das sich nicht mehr ignorieren lässt", so der Schauspieler weiter.
Traumpaar bei GZSZ vor dem Aus? Erik hat Sex mit Matilda
Besonders dramatisch: Erik und Toni gelten als das absolute Traumpaar, wurden von den GZSZ-Fans liebevoll ErNi getauft. Jetzt aber droht das Liebes-Aus. Zwei Trennungen haben sie zwar schon hinter sich, um am Ende wieder zusammenzukommen, aber kann Toni auch einen Fehltritt verzeihen?
"Erik hart zu verurteilen, liegt nahe. Und doch ist er für mich 'ein Narr des Schicksals'. Natürlich hätte er vielleicht anders handeln können, aber in dieser Situation kann er nur verlieren. Wenn Gefühle für zwei Menschen, Sehnsucht, Schuld, Vernunft, Verantwortung und Verlangen aufeinandertreffen, funktioniert der moralische Kompass nicht immer."
Achtung, Spoiler: Nach seinem Besuch bei Merle will sich Erik eigentlich voll und ganz auf Toni konzentrieren, doch die Sorge um Matilda lässt ihn nicht los. Das Geisel-Drama hat bei ihr deutliche Spuren hinterlassen, sodass sie sich gar eine Waffe besorgt hat. Erik kann ihr zwar endlich zeigen, dass das gar keine gute Idee ist, doch der Ausflug sorgt für eine gefährliche Nähe. Am Ende kann der Koch der Versuchung einfach nicht widerstehen. Es kommt zum Sex!
Von Schuldgefühlen und Gewissensbissen geplagt bittet er Matilda nach dem Techtelmechtel um Stillschweigen. Aber wird es Toni tatsächlich nie erfahren? "Es geht definitiv hochdramatisch weiter. Die Zuschauer:innen können sich auf viele Gänsehautmomente freuen - auf Fassungslosigkeit, Schock, aber auch auf sehr viel gefühlsbeherrschte Menschlichkeit", gibt der GZSZ-Star noch einen kleinen Ausblick.
GZSZ läuft immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf Abruf auf RTL+.
Titelfoto: RTL