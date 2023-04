Geht Moritz bei GZSZ gegen Geld fremd? "Mehr bin ich dir nicht wert?"

Ein Herz und eine Seele: Luis und Moritz (r.). Dem Liebespaar drohen jedoch dunkle Zeiten. © RTL / Rolf Baumgartner

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, erhält Yvonnes Sohn ein verlockendes Angebot. Und diesmal scheint der Blondschopf den Avancen nachzugeben.

"Sind wir doch mal ehrlich: Du spielst in einer ganz anderen Liga", macht ihm sein Kunde Komplimente. Die Worte scheinen genau das zu sein, was Moritz hören will: "Kommt drauf an, welche Sportart", erwidert er den Flirtversuch.

Daraufhin kommt sein Kunde auf den Punkt. "Ich weiß, du bist nicht für alles buchbar, aber wenn ich nochmal 500 drauflege", macht er Mo ein verlockendes Angebot.

Anstelle es aber abzulehnen spielt Moritz das Spiel mit dem Feuer mit: "Mehr bin ich dir nicht wert?"

Das ist er allerdings in der Tat: "Sogar das Doppelte, wenn es sein muss. It's up to you", überlässt er dem gescheiterten Model die Wahl.

Eigentlich führt Moritz mit Luis eine glückliche Beziehung. Ein heftiger Streit und anhaltende Geldprobleme treiben ihn jedoch in den nächsten Escort-Job. Geht er nun Luis fremd? Es sieht ganz danach aus: Er beginnt seinen Kunden zu küssen und zieht sich langsam aus.