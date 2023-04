Steht dieses GZSZ-Traumpaar vor dem Aus? "Wenn Du jetzt abhaust, dann war's das!"

Gesagt, getan. Moritz nahm endlich seinen Mut zusammen und beichtete seinem Freund, dass er in der Escort-Branche tätig ist, doch das kommt bei Luis ganz und gar nicht gut an, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt.

Luis ist wütend und enttäuscht, als er von Moritz' erfährt, wie der sein Geld verdient. © RTL / Rolf Baumgartner

Moritz hat sich für den nächsten Auftrag in Schale geworfen und kommt gerade die Treppe in der WG herunter. "Und Du gehst zur Jugendweihe?", begrüßt Jonas seinen Mitbewohner spöttisch.

"Ich hab 'nen Job abgegriffen", erklärt der daraufhin. "Mo is back on track", freut sich Jonas und schlägt mit ihm ab. "Du sagst es", erwidert Moritz.

Luis sitzt währenddessen am Tisch und beobachtet die Szene argwöhnisch. "Wenn Du jetzt abhaust, dann war's das", giftet er seinen Freund plötzlich an, als der gerade die Wohnung verlassen will.

"Whoa, was geht denn jetzt ab?", fragt Jonas vollkommen überrascht. Moritz wirft Luis noch einen Blick zu, lächelt kurz und verlässt schließlich den Raum. Sein Freund bleibt frustriert zurück und Jonas versteht die Welt nicht mehr.

Macht Luis seine Drohung tatsächlich wahr und beendet die Beziehung mit Moritz? Ob das wirklich das Ende von "Lumo" ist, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.