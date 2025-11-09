Entscheidung bei GZSZ gefallen: Wer Clara jetzt bekommt

Bei GZSZ liefern sich John und Zoe seit Wochen einen erbitterten Sorgerechtsstreit um ihr gemeinsames Kind Clara. Jetzt fällt das Gericht das Urteil.

Von Matthias Kuhnert

Berlin - Das Urteil ist gefallen. Bis zuletzt lieferten sich John und Zoe bei GZSZ einen erbitterten Sorgerechtsstreit um Clara. Vor allem für John sah es zuletzt eher düster aus. Jetzt aber kann er durchaus zufrieden sein - zumindest teilweise.

John und Zoe werden sich in Zukunft das Sorgerecht teilen. © RTL / Rolf Baumgartner Wie die Wochenvorschau zeigt, werden Zoe und John in Zukunft mehr miteinander zu tun bekommen. Sie teilen sich das Sorgerecht. "Nach sorgfältiger Prüfung aller Umstände und unter Berücksichtigung des Wohls ihrer Tochter Clara Bachmann, spreche ich Ihnen, John Bachmann und Zoe Lopez, hiermit das gemeinsame Sorgerecht für Ihre Tochter Clara zu", verkündet die Richterin. Es ist ein Urteil, mit dem beide Seiten sehr gut leben können. Zoe kann sich endlich richtig, um ihre Tochter kümmern und ist nicht mehr auf Besuchszeiten angewiesen. Auch der Mauerwerkschef kann durchatmen. Es hätte viel schlimmer kommen können. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Stürzt Robin bei GZSZ weiter ab? "Eine fatale Entscheidung nach der anderen" "Die hätte mich da drinnen richtig fertig machen können. Unzuverlässig. Gewaltbereit", muss sich John eingestehen. "Richtig. Und vielleicht hätte sie dann das Sorgerecht alleine bekommen", ergänzt Philip.

Raufen sich Zoe und John jetzt zusammen?