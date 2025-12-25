GZSZ: Das waren die (krassesten) Abgänge des Jahres
Berlin - Kurz vor Jahresende müssen die Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" noch einmal stark sein: Mit Emily verschiedet sich einer der Serien-Lieblinge aus dem Kolle-Kiez.
Die Event-Managerin muss im Auftrag ihrer Firma nach Singapur reisen und kann dadurch auch nicht ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest mit Tobias verbringen - oder doch?
Der Bauingenieur plant eigentlich einen Überraschungsbesuch bei seiner Freundin, der jedoch voll in die Hose geht.
Fakt ist, dass Emily-Darstellerin Anne Menden (40) die Daily Soap für geraume Zeit verlassen wird beziehungsweise verlassen hat, denn die Schauspielerin hat sich bereits im November nach mehr als 20 Jahren (vorerst) vom GZSZ-Set verabschiedet.
Die 40-Jährige erwartet ihr erstes Kind, möchte jedoch anschließend nach eigener Aussage schnell wieder vor der Kamera stehen.
Robin wird zum Geiselnehmer und flieht vor Polizei
2025 gab es jedoch auch einige Abgänge, die nicht nur auf Zeit sind. So verließ im März Pauline Afaja (34) nach nur einem Jahr auf eigenen Wunsch die Vorabendserie. Ihre Rolle Flo hatte sich von Jonas entfremdet und nahm recht unspektakulär ein Jobangebot in einer anderen Stadt an.
Auch Kate musste sich im Juni von ihrer Freundin Helena verabschieden, die zwischenzeitlich gefährliche Dogmen im Kolle-Kiez verbreitete. Sie zog mit ihrer Familie nach Düsseldorf.
Es gab aber auch wesentlich krassere Ausstiege. So verließ Robin Zielke nur drei Monate nach seiner Ankunft den Kiez im November wieder, nachdem er bei einer Geiselnahme Johanna schwer verletzt hatte.
Der Sohn von Prügel-Papa Martin fiel von Beginn an mit Wutausbrüchen auf, die schließlich in dem Geiseldrama eskalierten. Mithilfe seines Liebhabers Moritz konnte er der Polizei entkommen.
Paulina und Alvaro sterben Serientod
Er wollte sich per Schiff nach Südostasien absetzen. Dadurch bleibt seine Rückkehr zwar offen, aber unwahrscheinlich. "Ich habe für mich erkannt, dass ich nicht dauerhaft in einer Serie arbeiten möchte", erklärte zumindest Schauspieler Fabian Hanis (24).
Für Alvaro ist eine Rückkehr definitiv ausgeschlossen. Der Drogendealer erpresste im Oktober seinen ehemaligen Kumpel Carlos und wurde von Zoe in die Schranken gewiesen. Bei seiner Flucht am Westhafen stürzte er zwischen zwei Containern und rammte sich eine Metallstange in die Brust.
Den dramatischsten Abgang des Jahres hat zweifelsohne Paulina hingelegt. Die Adoptivmutter von Zoes und Johns leiblicher Tochter Clara starb im Juli bei einem Autounfall den Serientod, bei dem auch Jo Gerner eine schwerwiegende Verletzung erlitt. Paulinas letzte Worte gingen zu Herzen und ihr Tod sorgte für "neue Konflikte", wie Darstellerin Christina Arends (34) bei ihrem Abschied ankündigte.
Auch das kommende Jahr wird sicher wieder einige Ausstiege parat halten. Wer wann den Kolle-Kiez verlassen wird, erfahrt Ihr wie immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL