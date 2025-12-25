GZSZ: Das waren die (krassesten) Abgänge des Jahres

Mit Emily verschiedet sich kurz vor Jahresende ein Serien-Liebling von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" - wer hat 2025 den Kolle-Kiez noch verlassen?

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Kurz vor Jahresende müssen die Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" noch einmal stark sein: Mit Emily verschiedet sich einer der Serien-Lieblinge aus dem Kolle-Kiez.

Flo und Jonas haben sich auseinandergelebt. Sie hat schließlich ein Job-Angebot in einer anderen Stadt angenommen und dem Kolle-Kiez den Rücken gekehrt. © RTL / Rolf Baumgartner

Kate (l.) musste sich im Juni von ihrer Freundin Helena verabschieden, die mit ihrer Familie nach Düsseldorf gezogen ist. © RTL / Rolf Baumgartner

Robin wird zum Geiselnehmer und flieht vor Polizei

Carlos (r.) hockt fassungslos neben Alvaros Leichnam. © RTL

Paulina und Alvaro sterben Serientod