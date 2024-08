Großes Comeback: Maria Wedig kommt nach Babypause zurück ans GZSZ-Set!

Nach einem Jahr Babypause: Maria Wedig (40) steht ab September wieder vor der GZSZ-Kamera. © RTL / Rolf Baumgartner

Seit Juni des vergangenen Jahres steht die 40-Jährige nicht mehr vor der Kamera. Das hatte einen guten Grund: Sie hat einen kleinen Jungen zur Welt gebracht!

"Die Zeit vergeht so rasend schnell, und obwohl ich mir dessen bewusst bin, hat es mich kalt erwischt, wie schnell dieses Babyjahr vergangen ist", so die Soap-Darstellerin im Interview mit RTL.

Obwohl es bereits ihr zweites Kind ist, gab es kräftezehrende Momente und aufregendes Chaos. Und dennoch habe sie die Auszeit sehr genossen. "Irgendwie war immer was los und die Wochen sind nur so verflogen. Aber vor allem habe ich wirklich diese Zeit aufgesaugt. Ich liebte es, auch wenn es an manchen Tagen sehr anstrengend war", ergänzt sie.

Ab September stehe sie wieder vor der Kamera. Die Folgen werden meist sechs bis acht Wochen vor Ausstrahlung im TV gedreht. Das heißt, Maria wird spätestens im Herbst über die Bildschirme flimmern.

"Ich bin sehr aufgeregt und habe auch ein wenig Angst, muss ich gestehen. Aber wie alles im Leben wird es eine Zeit brauchen, bis man seinen Rhythmus gefunden hat, und dann ist es so, als wäre es nie anders gewesen", gesteht die Schauspielerin.