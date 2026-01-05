GZSZ: Als Alicia das Gespräch sucht, rollt ihr Kopf

Berlin - Eigentlich könnte es bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " für Alicia beruflich nicht besser laufen, doch dann ziehen dunkle Wolken auf. Am Ende erreicht die Projekt‑Managerin eine Hiobsbotschaft.

Der Fehler kostet ihr den Job: Laura (l.) feuert Alicia (r.). © RTL / Rolf Baumgartner

Alicias "Hauptstadtbrause"-Konzept schlägt ein wie eine Bombe: Der Kredit für ihre Wohnung scheint sicher und auch die ersehnte Gehaltserhöhung rückt in greifbare Nähe.

Alles scheint perfekt, bis sie herausfindet, dass ihr Konzept unbewusst auf einer bestehenden Idee basiert. Daraufhin flatterte eine US-Klage wegen Urheberrechtsverletzung ins Haus. Das setzt nicht nur Female3, sondern auch Alicia unter Druck.

Die GZSZ-Wochenvorschau zeigt bereits, wie die Zukunft der Eventagentur am seidenen Faden hängt.

Laura und Emily versuchen fieberhaft, den Schaden einzudämmen. Alicia wird im Büro von Yvonnes Tochter vorstellig und beteuert: "Ich wollte noch einmal sagen, wie leid mir das alles tut." Zudem will sie wissen, ob die Klage abgewendet werden konnte.

Aktuell sei Emily im Gespräch mit dem Anwalt, um die Strategie zu besprechen, erklärt Laura und verzieht keine Miene. Auch dass Alicia die ganze Nacht an einem Konzept gesessen habe, entlockt ihr kein Lächeln. Ganz im Gegenteil. Laura fasst einen knallharten Entschluss. Mit ernster Stimme sagt sie: "Alicia, du wirst vom Projekt abgezogen."