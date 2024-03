GZSZ: Als Alicia diesen Zettel findet, wird ihr alles klar!

Alicia (r.) ist sich sicher, endlich das Beweisstück gefunden zu haben. Toni ist noch nicht überzeugt. © RTL / Rolf Baumgartner

Seit Wochen ist sie die einzige Person, die dem Latino überhaupt glaubt, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Bislang aber fehlten Beweise, um den Casanova zu entlasten. Bis jetzt.

Wie die Wochenvorschau bereits zeigt, wird Alicia in der Wohnung von Tobias und Katrin endlich fündig. Unter einer Lampe entdeckt die blonde Beauty einen Strafzettel - von Carlos. Datiert auf den 5. Februar. Jenem Tag, an dem der Mord passiert ist.

Für Tobias Nichte ist damit klar: Das beweist seine Unschuld! Carlos hat immer behauptet, dass er an jenem Abend bei Tobias war, was dieser aber stets als Lüge bezeichnete.

Nur die Polizistin Toni scheint von der These noch nicht überzeugt zu sein: "Carlos könnte den Zettel auch zu einem späteren Zeitpunkt in der Wohnung verloren haben oder er hat ihn dort platziert. Gefaltet. Unter einer Lampe. Oder er hat ihn tatsächlich an dem Abend dort verloren, aber trotzdem den Mord begangen."