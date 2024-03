Knickt GZSZ-Tobias jetzt ein? "Bitte schwöre mir, dass du nicht lügst"

Tobias (l.) hat mit Gewissensbissen zu kämpfen. Katrin will Carlos weiter leiden sehen. © RTL / Rolf Baumgartner

Sie kann sich einfach nicht vorstellen, dass Carlos tatsächlich jemanden umgebracht hat, und macht sich auf die Suche nach Zeugen.

Ist Carlos aber tatsächlich unschuldig, bedeutet das gleichzeitig, dass Tobias gelogen hat. Er hat ihn durch seine Falschaussage erst in den Knast gebracht.

Die blonde Beauty hat schon länger den Verdacht, dass eigentlich Katrin dahintersteckt. Beweisen kann sie es nicht. Wie die Wochenvorschau zeigt, sieht Alicia nur noch eine Möglichkeit.

Sie konfrontiert Tobias: "Vielleicht will ich etwas finden, was es gar nicht gibt", weiß sie nicht mehr, was sie glauben soll. "Vielleicht will ich so sehr, dass Carlos unschuldig ist, dass ich die Wahrheit einfach nicht akzeptieren kann."

Tobias lässt jedoch nichts anmerken. "Ich will das nicht. Ich will nicht mehr ständig darüber nachdenken und ich will, dass wir wieder gut miteinander sind", geht Alicia auf ihren Onkel zu, setzt ihm aber auch die Pistole auf die Brust: "Du hast nichts damit zu tun, dass Carlos im Gefängnis ist, oder? Bitte schwöre mir, dass du nicht lügst."