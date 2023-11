GZSZ: Als Toni Erik das erzählt, platzt ihm der Kragen

Die Aussprache zwischen Toni (r.) und Erik nimmt kein gutes Ende. © RTL / Rolf Baumgartner

Und siehe da: Toni und Erik setzen sich endlich wieder an einem Tisch. Was harmlos beginnt, soll aber noch ein böses Ende nehmen - wegen einer beiläufigen Anekdote.

Als Toni von ihrer Zeit in New York spricht und wie viel sie und ihr Team gearbeitet haben, kommt Erik auf den Punkt, wie die Wochenvorschau bereits zeigt: "Sind die da alle solo? Sorry, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Cops in Amiland nur arbeiten."

Ein wunder Punkt für den Ex-Knacki. Während ihrer Fernbeziehung hat er alles versucht, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Toni hingegen sei seiner Meinung nach die Arbeit wichtiger gewesen.

Dann lässt Toni die Bombe platzen. Eher beiläufig erwähnt sie, dass sie angeschossen wurde: "Bei einer Razzia ist einer unserer Leute aufgeflogen und ein anderer hat mir beim Schusswechsel das Leben gerettet", erzählt seine Ex-Freundin. "Ich hatte keine Weste an, weil ich verkabelt war, und dann ging's los, aber der Kollege hat sich dazwischen geworfen. Ich habe nur einen Streifschuss abgekriegt."