GZSZ-Toni geht Erik an die Wäsche: "Glaube immer noch an eine gemeinsame Zukunft"

Toni und Erik laufen sich immer wieder unfreiwillig über den Weg. © RTL / Rolf Baumgartner

ERNI, wie die zwei liebevoll von den GZSZ-Fans getauft wurden, galten unter selbigen lange Zeit als Traumpaar, bevor Toni vor rund einem Jahr ein lukratives Job-Angebot in New York City annahm.

Das Paar wollte seine Liebe über eine Fernbeziehung aufrechterhalten, scheiterte letztendlich aber bei dem Versuch, weil Erik seine große Sehnsucht nicht in den Griff bekam und einen riskanten Plan mit einem gefälschten Pass schmiedete. Obendrein küsste er Sarah.

Das Liebes-Aus folgte schließlich am Telefon und seit Antonias Rückkehr in den Kolle-Kiez sind die zwei einfach noch nicht in der Lage gewesen, ein klärendes Gespräch zu führen. Um der unangenehmen Aussprache aus dem Weg zu gehen, stürzte sich die Polizistin stattdessen gleich wieder voll in ihre Arbeit.

Zu blöd, dass ihr dabei ausgerechnet Erik über den Weg läuft, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Der soll als V-Mann nämlich einen Drogendeal einfädeln.

"Lemper wird König kontaktieren und ihm sagen, dass er verhindert ist und sein Kontakt Fritsche die Verhandlungen übernimmt. Du bestellst drei Kilogramm Kokain und machst einen Übergabeort aus", instruiert Ninas Tochter ihren Ex-Freund über den bevorstehenden Einsatz.