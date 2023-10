GZSZ-Toni hütet ein dunkles Geheimnis, "was sie so schnell nicht loswird"

Toni leidet nach ihrer Rückkehr aus den USA an einer Abhängigkeit von Schmerzmitteln. © RTL / Pascal Bünning

Bereits in einem Interview zu ihrer Rückkehr ins Studio Babelsberg kündigte die Schauspielerin an: "Außerdem gibt es da ja noch dieses Mitbringsel aus den USA, was sie so schnell erstmal nicht loswird", ohne zu diesem Zeitpunkt näher darauf einzugehen.

Mittlerweile ist klar, was sich hinter besagtem "Mitbringsel" verbirgt, denn ihre Figur Antonia Ahrens wird in eine Drogen-, in ihrem Fall eine Medikamentensucht verfallen.

Die Polizistin ist nach einer Behandlung aufgrund einer Schussverletzung abhängig von Schmerzmitteln. Das ist besonders in den USA keine Seltenheit, da hier nach schweren Verletzungen oftmals das Opioid Oxycodon verschrieben wird, das eine starke Abhängigkeit auslösen kann.

Ob es sich bei Tonis Medikamentensucht tatsächlich um "Oxi" handelt, wird sich in den kommenden Tagen und Wochen montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+ zeigen. Es wird "eine sehr spannende Story für Toni geben", blickte Marei voraus.