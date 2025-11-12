GZSZ-Biest Laura ist zurück: "Da wird es knallen"
Berlin - Sie steht bereits seit September für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera: Jetzt begeistert Chryssanthi Kavazi (36) auch wieder die GZSZ-Fans auf dem TV-Bildschirm als Laura.
Ab Folge 8403, die bei RTL am 19. November ausgestrahlt wird und ab sofort auf RTL+ abrufbar ist, wird die 36-Jährige wieder regelmäßig die Krallen im Kolle-Kiez ausfahren.
Achtung, Spoiler!
Bei ihrer Rückkehr wird es natürlich gleich zu Konfrontationen mit ihrem Noch-Ehemann John und Zoe, der Mutter seiner Tochter, kommen. Auf die Zusammenstöße mit Lauras Erzfeindin freut sich Kavazi ganz besonders: "Da knistert es einfach, da wird es knallen und das macht alles richtig dramatisch", kündigt sie in einem RTL-Interview an.
Generell könnten sich die Zuschauer auf "neue Folgen mit Drama, Herz und Hoffnung" freuen, "es wird emotional, intensiv und voller Wendungen", gibt die Promi-Dame einen kleinen Ausblick.
Finden Laura und John doch wieder zueinander?
Nachdem sie den Aufbau einer Zweigstelle ihrer Eventagentur Female³ in Los Angeles beaufsichtigt hat, kehrt Laura eigentlich nur für einen kurzen Termin nach Berlin zurück und will John dabei keinesfalls begegnen.
Der hat inzwischen die Scheidung eingereicht und wartet nach wie vor auf ihre Reaktion. "Lauras Comeback sorgt für eine echte Überraschung - vor allem für John! Niemand hat damit gerechnet, dass sie plötzlich wieder vor der Tür steht", schildert Chryssanthi die Rückkehr.
"Es folgen bewegende Wiedersehen, schmerzhafte Erinnerungen und große Gefühle", deutet sie an. Dabei stehe die Frage im Mittelpunkt, ob "Laura endlich die Scheidung unterschreibt oder ihre Liebe zu John stärker ist als alle Konflikte".
Hierbei könnte auch Johns Tochter das Zünglein an der Waage spielen. "Wie wird Laura reagieren, wenn sie auf Clara trifft? Wird das alles und ihre Haltung zu John und zu Zoe verändern?", stellt Chryssanthi Kavazi in den Raum. Deutet sie hier etwa ein Ehe-Comeback bei Laura und John an?
Titelfoto: RTL / Anna Riedel