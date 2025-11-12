GZSZ-Biest Laura ist zurück: "Da wird es knallen"

Seit September steht sie bereits für GZSZ vor der Kamera: Jetzt begeistert Chryssanthi Kavazi auch wieder die Fans am TV-Bildschirm als Laura.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Sie steht bereits seit September für "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor der Kamera: Jetzt begeistert Chryssanthi Kavazi (36) auch wieder die GZSZ-Fans auf dem TV-Bildschirm als Laura.

Ab sofort ist Chryssanthi Kavazi (36) wieder als Laura bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen. © RTL / Anna Riedel Ab Folge 8403, die bei RTL am 19. November ausgestrahlt wird und ab sofort auf RTL+ abrufbar ist, wird die 36-Jährige wieder regelmäßig die Krallen im Kolle-Kiez ausfahren. Achtung, Spoiler! Bei ihrer Rückkehr wird es natürlich gleich zu Konfrontationen mit ihrem Noch-Ehemann John und Zoe, der Mutter seiner Tochter, kommen. Auf die Zusammenstöße mit Lauras Erzfeindin freut sich Kavazi ganz besonders: "Da knistert es einfach, da wird es knallen und das macht alles richtig dramatisch", kündigt sie in einem RTL-Interview an. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) Entscheidung bei GZSZ gefallen: Wer Clara jetzt bekommt Generell könnten sich die Zuschauer auf "neue Folgen mit Drama, Herz und Hoffnung" freuen, "es wird emotional, intensiv und voller Wendungen", gibt die Promi-Dame einen kleinen Ausblick.

Josefin Bressel (34, l.) und Felix von Jascheroff (43) haben Chryssanthi Kavazi bei ihrer Rückkehr im September einen herzlichen Empfang bereitet. © RTL / Anna Riedel

Finden Laura und John doch wieder zueinander?