GZSZ-Carlos gerät in brenzlige Situation: Carla schwebt in Lebensgefahr

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " bekommt Carlos überraschenden Besuch - doch die Freude währt nicht lange.

Carlos (l.) wundert sich, als sich Alvaro mit ihm aussprechen will. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Rede ist von seinem alten Kumpel Alvaro, der keine guten Absichten hat. Für ihn ging Carlos vor 20 Jahren ins Gefängnis, obwohl er unschuldig war. Satte sechs Jahre saß er ein und bekam dafür vom einflussreichen Vater des Mexikaners 280.000 Euro als Entschädigung.

Also Alvaro vor wenigen Monaten im Kolle-Kiez war, lieh er seinem alten Kumpel aus Dankbarkeit für die verbüßte Haftstrafe 20.000 Euro, die Carlos gut für seine kleine Familie gebrauchen konnte. Immerhin bereiten sich Zoe und er gerade für die kommende Anhörung vor dem Familiengericht vor.

Bei einem Getränk im Mauerwerk kippt die Stimmung, wie die GZSZ-Wochenvorschau bereits zeigt.

"Du wolltest mich umbringen", erinnert Alvaro ihn an den Moment, als er mit einer Pistole bedroht wurde. "Ich habe sechs Jahre meines Lebens verloren. Als ich das rauskam, ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Dieses Geld war eine Vereinbarung", gibt Carlos zurück.

Doch Alvaro will das nicht gelten lassen: "Und mich hat er mit nichts auf die Straße gejagt, damit ich härter werde." Auf Spanisch macht Carlos seinem alten Kumpel deutlich, dass dessen Vater ein Ar***loch gewesen sei und ihn nie geliebt habe: "Komm darüber hinweg!"