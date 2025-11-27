GZSZ-Jahr mit Höhen und Tiefen für Julian Gerner: "Geschichte ist prekär"

Berlin - Seit nunmehr einem Jahr spielt Onno Buß (31) bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " den lange verschollenen Sohn von Jo Gerner und aktuell macht Julian eine sehr schwere Zeit durch.

Selbst mit seiner Zwillingsschwester Matilda hat sich Julian überworfen. © RTL / Rolf Baumgartner

Der Gerner-Sprössling hat sich nach anfänglicher Glückseligkeit mit seiner Familie vollkommen überworfen und selbst mit seiner geliebten Zwillingsschwester Matilda gebrochen.

Zudem steht er zwischen zwei Frauen, die obendrein auch noch Mutter und Tochter sind, hat mit seiner hedonistischen Art also eine weitere Familie entzweit.

"Die Geschichte ist prekär und noch lange nicht zu Ende", deutet der 31-Jährige in einem RTL-Interview an. Denn Julian wisse eigentlich, "wohin er will". Mehr durfte der GZSZ-Star freilich noch nicht verraten.

Aktuell erlebt seine Figur einen regelrechten Absturz: Alkohol- und Drogeneskapaden bringen ihn an die Schwelle zum Tod. Ausgerechnet sein Vater ist es, der ihn ins Leben zurückholt. Julians Brüche und innere Kämpfe darzustellen ist dabei für den Schauspieler Fluch und Segen zugleich.

"Die größte Herausforderung war die Tiefe und Intensität seines Schmerzes. Umso stärker die Emotion, desto mehr Proben und Zeit am Set braucht es, um an die angemessene Tiefe des Gefühls zu gelangen", erklärt Buß.