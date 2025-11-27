GZSZ-Jahr mit Höhen und Tiefen für Julian Gerner: "Geschichte ist prekär"
Berlin - Seit nunmehr einem Jahr spielt Onno Buß (31) bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" den lange verschollenen Sohn von Jo Gerner und aktuell macht Julian eine sehr schwere Zeit durch.
Der Gerner-Sprössling hat sich nach anfänglicher Glückseligkeit mit seiner Familie vollkommen überworfen und selbst mit seiner geliebten Zwillingsschwester Matilda gebrochen.
Zudem steht er zwischen zwei Frauen, die obendrein auch noch Mutter und Tochter sind, hat mit seiner hedonistischen Art also eine weitere Familie entzweit.
"Die Geschichte ist prekär und noch lange nicht zu Ende", deutet der 31-Jährige in einem RTL-Interview an. Denn Julian wisse eigentlich, "wohin er will". Mehr durfte der GZSZ-Star freilich noch nicht verraten.
Aktuell erlebt seine Figur einen regelrechten Absturz: Alkohol- und Drogeneskapaden bringen ihn an die Schwelle zum Tod. Ausgerechnet sein Vater ist es, der ihn ins Leben zurückholt. Julians Brüche und innere Kämpfe darzustellen ist dabei für den Schauspieler Fluch und Segen zugleich.
"Die größte Herausforderung war die Tiefe und Intensität seines Schmerzes. Umso stärker die Emotion, desto mehr Proben und Zeit am Set braucht es, um an die angemessene Tiefe des Gefühls zu gelangen", erklärt Buß.
GZSZ-Star Onno Buß bescheiden: "Lebe mein Leben weitgehend wie vorher"
Das sei bei einem eng getakteten Drehplan teilweise eine große Aufgabe für ihn gewesen, sodass er seine Dankbarkeit für die große Hilfe seitens der Regisseurinnen und Regisseure am Set betont.
Und was hat sich seit seinem Einstieg bei der Daily Soap persönlich für Onno geändert? "Ich lebe mein Leben weitgehend wie vorher, nur dass ich jetzt hin und wieder erkannt werde", verrät er.
Er habe festgestellt, dass sein Standing "als öffentliche Person für andere größer wirkt als für mich selbst", zeigt er sich bescheiden. Er sei generell ein sehr reflektierter und nachdenklicher Mensch, der "dadurch versucht, Lösungen für sich zu finden".
Darauf sei er schließlich schon sein halbes Leben angewiesen gewesen, "da ich mit 16 von zu Hause auszog", gibt er preis. "Jeden Tag vor der Kamera zu stehen und Neues zu lernen, ist immer noch verrückt. Ich bin dankbar für diesen großen Schritt", unterstreicht Onno Buß.
Ob es für Julian ein Weihnachtswunder geben und er trotz seiner Verfehlungen in den Kreis des Gerner-Clans zurückkehren wird, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner