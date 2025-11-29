Jonas erfährt bei GZSZ die Wahrheit über seine Familie: "Das ist sooo ekelhaft"

Berlin - Maren hat Lilly bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " endlich die Wahrheit über sich und Julian gestanden , nur Jonas weiß noch nichts von dem Familien-Schlamassel.

Kurz nach seiner Rückkehr wird Jonas gleich mit der unbequemen Familien-Wahrheit konfrontiert. © RTL / Rolf Baumgartner

Der DJ war nämlich gerade auf Tour in Südamerika und ahnt nicht, dass sich in der Zwischenzeit ein Familien-Drama in der Heimat abgespielt hat.

Lilly hatte ihrer Mutter bereits knallhart angekündigt, dass sie ihrem Bruder die Wahrheit nicht vorenthalten wird und macht ihre Ankündigung jetzt wahr, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Die drei treffen sich in der weihnachtlich geschmückten Beachbar. "Ich hab wirklich gehofft, dass aus Julian und mir was werden könnte, aber ich hatte nie 'ne Chance", wirft die Ärztin ihrer Mutter vor.

"Stimmt das, Mama?", fragt Jonas einigermaßen verwirrt, als er mehr oder weniger beiläufig erfährt, dass beide mit Julian geschlafen haben. "Es tut mir leid, aber als das mit Euch angefangen hat, war bei uns längst Funkstille", verteidigt sich Maren.

"Das ist so ein Bullshit! Gefühle verschwinden ja nicht einfach so über Nacht und Julian ist immer noch in Dich verliebt", hält Lilly dagegen, woraufhin ihre Mutter klarstellt, dass sie aber keine Gefühle für den Gerner-Sohn hege.