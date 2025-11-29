Jonas erfährt bei GZSZ die Wahrheit über seine Familie: "Das ist sooo ekelhaft"
Berlin - Maren hat Lilly bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" endlich die Wahrheit über sich und Julian gestanden, nur Jonas weiß noch nichts von dem Familien-Schlamassel.
Der DJ war nämlich gerade auf Tour in Südamerika und ahnt nicht, dass sich in der Zwischenzeit ein Familien-Drama in der Heimat abgespielt hat.
Lilly hatte ihrer Mutter bereits knallhart angekündigt, dass sie ihrem Bruder die Wahrheit nicht vorenthalten wird und macht ihre Ankündigung jetzt wahr, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Die drei treffen sich in der weihnachtlich geschmückten Beachbar. "Ich hab wirklich gehofft, dass aus Julian und mir was werden könnte, aber ich hatte nie 'ne Chance", wirft die Ärztin ihrer Mutter vor.
"Stimmt das, Mama?", fragt Jonas einigermaßen verwirrt, als er mehr oder weniger beiläufig erfährt, dass beide mit Julian geschlafen haben. "Es tut mir leid, aber als das mit Euch angefangen hat, war bei uns längst Funkstille", verteidigt sich Maren.
"Das ist so ein Bullshit! Gefühle verschwinden ja nicht einfach so über Nacht und Julian ist immer noch in Dich verliebt", hält Lilly dagegen, woraufhin ihre Mutter klarstellt, dass sie aber keine Gefühle für den Gerner-Sohn hege.
Für Lilly ist Weihnachten dieses Jahr "auf jeden Fall gestorben"
"Du hast die ganze Zeit versucht, ihn mir auszureden", lastet Lilly ihrer Mutter an, die behauptet, dass sie das nur getan habe, um sie vor ihm zu schützen.
"Ich hab mit ihm geredet und hab gesagt, dass das Scheiße ist, weil Du mehr für ihn empfindest, als er für Dich und dass er ehrlich sein soll", versucht sie ihre Tochter zu beschwichtigen, was aber voll nach hinten losgeht.
"Das ist sooo ekelhaft, dass Du mit ihm über meine Gefühle redest", beklagt sich die Ärztin. "Also Weihnachten ist auf jeden Fall für mich gestorben und ich wünsche mir einfach, dass Du mir aus dem Weg gehst", fordert sie von ihrer Mutter, die bei diesen Worten erst einmal kräftig Schlucken muss.
"Ja, tut mir leid, aber jetzt weißt Du Bescheid", wendet sie sich an ihren ziemlich verdutzen Bruder, bevor sie die beiden allein zurücklässt. Wie Jonas auf diese sehr unangenehme Situation reagiert, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner