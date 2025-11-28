GZSZ-Star fast an Leistungsdruck zerbrochen: "Habe gedacht, ich sterbe"

Berlin - Druck ist gerade für Darsteller von Daily Soaps kein Fremdwort, schließlich müssen sie beinahe tagtäglich Bestleistung vor der Kamera bringen. GZSZ-Star Patrick Fernandez (40) musste aber erst einmal lernen, damit umzugehen.

Die Geburt seiner ersten Tochter hat bei Patrick Fernandez (40) einen Sinneswandel ausgelöst. © RTL / Anna Riedel

Denn der 40-Jährige wäre an enormem Leistungsdruck beinahe zerbrochen, erinnert er sich in der neuen Episode "GZSZ-Bargeflüster".

"Mit diesem Selbstdruck und alles perfekt machen - in dem Moment habe ich nur gedacht, ich sterbe, wenn ich nicht irgendwas mache", gibt er Moderatorin Lena Janssen einen Einblick in seine düstere Vergangenheit.

Ausschlaggebend für den Sinneswandel war seiner Aussage zufolge die anstehende Geburt seiner ersten Tochter. "Dieser Druck: Familie, meine Frau, ein Kind kommt", in diesem Moment habe er sich gefühlt, "als wenn ich nicht atmen konnte."

Das liegt jedoch in der Vergangenheit, denn mittlerweile ist Fernandez Vater zweier Töchter. Allerdings kann der Deutsch-Mexikaner weiterhin jederzeit auf Hilfe zurückgreifen.

"Ich habe eine Therapeutin, mit der ich 24/7 arbeite", erklärt er seiner Gastgeberin. Das dürfe man sich jedoch nicht so vorstellen, "dass sie mich jeden Tag therapiert, sondern sie ist 24/7 für mich da, wenn ich Fragen habe".