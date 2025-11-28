GZSZ-Star fast an Leistungsdruck zerbrochen: "Habe gedacht, ich sterbe"
Berlin - Druck ist gerade für Darsteller von Daily Soaps kein Fremdwort, schließlich müssen sie beinahe tagtäglich Bestleistung vor der Kamera bringen. GZSZ-Star Patrick Fernandez (40) musste aber erst einmal lernen, damit umzugehen.
Denn der 40-Jährige wäre an enormem Leistungsdruck beinahe zerbrochen, erinnert er sich in der neuen Episode "GZSZ-Bargeflüster".
"Mit diesem Selbstdruck und alles perfekt machen - in dem Moment habe ich nur gedacht, ich sterbe, wenn ich nicht irgendwas mache", gibt er Moderatorin Lena Janssen einen Einblick in seine düstere Vergangenheit.
Ausschlaggebend für den Sinneswandel war seiner Aussage zufolge die anstehende Geburt seiner ersten Tochter. "Dieser Druck: Familie, meine Frau, ein Kind kommt", in diesem Moment habe er sich gefühlt, "als wenn ich nicht atmen konnte."
Das liegt jedoch in der Vergangenheit, denn mittlerweile ist Fernandez Vater zweier Töchter. Allerdings kann der Deutsch-Mexikaner weiterhin jederzeit auf Hilfe zurückgreifen.
"Ich habe eine Therapeutin, mit der ich 24/7 arbeite", erklärt er seiner Gastgeberin. Das dürfe man sich jedoch nicht so vorstellen, "dass sie mich jeden Tag therapiert, sondern sie ist 24/7 für mich da, wenn ich Fragen habe".
Patrick Fernandez schon in Kindheit mit hohem Leistungsdruck konfrontiert
Aber wieso hat sich der Schauspieler überhaupt so einen großen Leistungsdruck selbst auferlegt? Die Antwort ist in seiner Kindheit zu finden. Patrick ist nämlich in einer Familie von Leistungssportlern aufgewachsen.
Sein Vater errang sogar eine Olympia-Medaille und war in dieser Hinsicht zwar ein gutes, aber ebenso ein fatales Vorbild für seinen Sohn, der seinem erfolgreichen Papa natürlich nacheifern wollte.
Der gebürtige Berliner wollte Profi-Fußballer werden, schaffte es in Mexiko sogar bis in die dritte Liga. "Ich bin halt aufgewachsen mit so einem Druck gegen mich selbst", lässt er seine Vergangenheit Revue passieren.
Druck verspürt auch seine Figur Carlos bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", denn er tut alles, um seiner Partnerin Zoe zu gefallen. "Ehrlich gesagt, glaube ich, ist es auch so ein Ding, dass man sich im echten Leben wirklich nicht wünschen würde - so eine Beziehung einzugehen", vermutet Patrick Fernandez.
Ob Zoe und Carlos ihre Familienidylle aufrechterhalten können, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel