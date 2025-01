GZSZ: Darum fällt Lars Pape die Trennung von Maren und Michi besonders schwer

Lars Pape (53) hat privat ein sehr unschönes Liebes-Aus erlebt. © RTL / Anna Riedel

Außerdem weckt die Trennung bei Pape unschöne Erinnerungen, denn der Schauspieler musste selbst ein hässliches Liebes-Aus durchmachen.

"Ich hab die Erfahrung machen müssen, dass ich mal eine Trennung erlebt habe, die sehr respektlos vonstattenging, und das hat mich sehr lange auch echt beschäftigt, weil ich dachte: Warum tut man jemandem so was an, mit dem man in dem Fall eine relativ lange Zeit durchs Leben geschritten ist?", erinnert sich der gebürtige Düsseldorfer.

Der Bruch in der Daily Soap bedeutet natürlich auch eine berufliche Zäsur für den Wahl-Berliner, der schon kurz nach seinem Einstieg in die Daily Soap eng mit seiner Kollegin Eva Mona Rodekirchen (48) zusammengearbeitet hat.

"Seitdem ist Maren für Michi ein Anlaufpunkt und Eva für Lars. Wir haben halt auch privat 'ne Menge Zeit miteinander verbracht am Set", stellt Pape fest. Das schweiße zusammen.

