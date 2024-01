GZSZ-Erik hat heißes Date, doch die Reaktion seiner Partnerin überrascht

Berlin - Nach der Trennung von Toni will sich Erik bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " ablenken und kommt beim Dating so richtig auf den Geschmack, neue Frauen kennenzulernen.

Erik (l.) und Tuner lauschen dem Podcast von Valerie Venus, die ihr Date mit dem Koch bewertet. © RTL / Rolf Baumgartner

"Man kann hier abends einen amerikanischen Multimillionär daten, morgens einen brasilianischen Gaststudenten zum Frühstück vernaschen und nachmittags hat man ein heißes Date mit einem waschechten Berliner Boy", zählt Venus ihren Zuhörern die Vorzüge der Hauptstadt auf.

"Meint die Dich?", fragt Tuner, der gerade zur Tür hereinkommt. "Also Date, Berliner Boy, wen denn sonst?", gibt sich Erik selbstbewusst und scheint auch allen Grund dazu zu haben.

"Aber sagt mal, kennt Ihr das, wenn jemand alles richtig macht, nicht zu schnell, nicht zu langsam, drückt genau die richtigen Knöpfe, ich fand sogar seinen Berliner Dialekt irgendwie sexy", schildert Valerie Einzelheiten ihres Dates.

Doch was als Nächstes kommt, macht Erik nachdenklich. "Und trotzdem fehlte was", bemerkte die Podcasterin. "Du hast es echt drauf, aber zum Lover des Monats reicht es nur, wenn Du komplett bei mir bist und nicht mit den Gedanken bei Deiner Ex. Ich seh' das sofort, am Blick!", erklärte sie.

Hat Valerie damit den Nagel auf den Kopf getroffen und Erik endlich die Augen geöffnet? Ob sich ERNI doch wieder annähern, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.