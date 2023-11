26.11.2023 07:05 Böse Überraschung bei GZSZ: Als Paul Eriks Date sieht, gibt's Ärger!

Erik will bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" nach der Trennung von Toni endlich wieder in der Frauenwelt Fuß fassen und kommt dabei Paul in die Quere.

Von Thorsten Meiritz

Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner