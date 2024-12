GZSZ: Erik rettet Matilda und gerät selbst in Gefahr

John (l.) und Erik überlegen, wer im "Mauerwerk" sein Unwesen treiben könnte. © RTL / Rolf Baumgartner

Die bislang unbekannten Täter mischen ihren arglosen Opern in dem Club die Droge unbemerkt in die Drinks, was natürlich besonders John und Erik schwer zu schaffen macht.

So wurde beispielsweise auch Carlos zum Opfer und schwebte nach der hinterhältigen Tat sogar kurzzeitig in Lebensgefahr, entkam dank Jessis schnellem Eingreifen nur knapp einem Herzinfarkt.

Dann wird auch Matilda von den Übeltätern ins Visier genommen. Erik bemerkt, dass etwas nicht stimmt und verfolgt die zwei bis ins Townhouse. Es gelingt ihm, sie in die Flucht zu schlagen und Gerners Tochter zu retten.

Mehr noch: Er hat endlich ein Gesicht zu den Tätern und alarmiert umgehend die Polizei, wie eine GZSZ-Vorschau zeigt. "Die haben einem unserer Gäste K.-o.-Tropfen verabreicht, Matilda Kaltenbach, und danach haben die ihre Bude ausjeräumt", erklärt Tonis Freund den Beamten.