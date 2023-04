GZSZ-Fans aufgepasst: Jetzt könnt Ihr die legendäre Ananas auch essen

Während andere Geschmacksrichtungen in Logo-Form in der Tüte zu finden sind, bleibt die Ananas in Fruchtform erhalten. © Katjes

Und die können die Zuschauer demnächst beim Konsum der beliebten TV-Serie genüsslich genießen, sei es montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL oder jederzeit auf RTL+ - Katjes macht es möglich.

Das Süßwarenunternehmen hat nämlich eine Kooperation mit dem RTL-Vermarkter Ad Alliance geschlossen, um exklusive GZSZ-Fruchtgummis als brandneues Lizenzprodukt herzustellen.

Die Markteinführung der Fruchtgummi- und Schaumkreationen erfolgt offiziell am 1. Mai in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es wird sie in den Geschmacksrichtungen Saure Johannisbeere, Limette, Birne, Erdbeere, Kirsche, Himbeere und natürlich auch Ananas geben.

Und während alle anderen Sorten in GZSZ-Logos oder anderen Symbolen der beliebten Vorabendserie daherkommen, präsentiert sich die Geschmacksrichtung "Ananas" in der Form ihrer Frucht, denn die ist an sich zum Kult-Objekt der Daily Soap geworden.