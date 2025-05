GZSZ gegen HandOfBlood: Präsident Knabe treibt Jo Gerner zur Weißglut

Der Geschäftsmann ist nämlich im Besitz einer Immobilie in Spandau in der sich auch der "Bock", das Vereinsheim von Eintracht Spandau, befindet, über welches Gerner neuerdings gehäuft Beschwerden zu Ohren kommen.

Präsident Knabe macht bei Instagram Stimmung gegen Professor Gerner. © Screenshot/Instagram/einspandau (Bildmontage)

Am vergangenen Donnerstag wurde Knabe in der Episode "Sorgenkind" in einem Videocall eingeklinkt: "Legen Sie sich nicht mit dem Falschen an, solche Leute wie Sie schüchtern uns nicht ein", droht der Vereinsboss, wofür Jo nur ein müdes Lächeln übrig hat.

"Na der kann sich warm anziehen", lässt er Julian wissen. "Dieser Knabe bettelt ja förmlich drum". Bei dem Namen klingelt es bei seinem Sohn: "Der Knabe ist legendär", erklärt er seinem Vater, der daraufhin erwidert, dass der Präsident höchstens "ein legendärer Querulant und eine Nervensäge" sei.

Und damit soll er recht behalten, denn der Eintracht-Präsident macht bei Social Media weiter Stimmung gegen Gerner, bis dem schließlich der Kragen platzt: "An alle, die diese Hetze unterstützen: Das ist Rufmord! Sie machen sich strafbar!", verkündet der gerissene Anwalt auf der Plattform.

Und dann hatte er noch eine persönliche Botschaft für seinen Rivalen: "Unterlassen Sie diese billigen Tricks oder ich verklage Sie wegen Verleumdung!" Jetzt könnte es zum Showdown zwischen den beiden kommen, denn Jo Gerner hat den Pächter vom "Bock", Guido, wutentbrannt "am 20. Mai, im 'Mauerwerk', Kolle-Kiez, Berlin-Mitte" zu einem persönlichen Treffen einbestellt und der wird wohl nicht ohne den Präsidenten auftauchen, sofern der sich traut.

Wie die Geschichte weitergeht, erfahrt Ihr bei Instagram und natürlich wie üblich montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.