GZSZ-Gehälter enthüllt: So viel soll Felix von Jascheroff verdienen

Berlin - Felix von Jascheroff (43) verlässt GZSZ nach mehr als zwei Jahrzehnten . Nun ist bekannt geworden, wie hoch seine Monatsgage bei der RTL-Serie gewesen sein soll.

Nach seinem angekündigten GZSZ-Aus werden erstmals Details zu Felix von Jascheroffs (43) angeblicher Serien-Gage bekannt. © Gerald Matzka/dpa

Während sein endgültiger Abschied erst für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant ist, wird bereits über Gründe für den Ausstieg spekuliert.

Könnte die Gage eine Rolle gespielt haben? Laut "Bild" soll von Jascheroff monatlich zwischen 10.000 und 11.000 Euro bei GZSZ verdient haben.

Damit lag der Serienliebling zwar gut im Rennen, gehörte aber offenbar nicht zur absoluten Spitze des Casts. So soll Kollege Jörn Schlönvoigt (39) als Philip Höfer rund 12.000 Euro im Monat erhalten. Als Topverdiener unter den Männern am Kolle-Kiez gilt laut Bericht Urgestein Wolfgang Bahro (65), der zwischen 14.000 und 15.000 Euro monatlich bekommen soll.

Die Gagen sollen damit deutlich über denen anderer Daily-Soaps wie "Alles was zählt" oder "Unter uns" liegen. Gleichzeitig ist der Job am Set intensiv: Gedreht wird von Montag bis Freitag, oft vom frühen Morgen bis in den Abend.